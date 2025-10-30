Consórcio RDG Sinop conquista leilão do Lote 6 em Mato Grosso

247 - O consórcio RDG Sinop foi o vencedor do leilão do Lote 6 de rodovias do Mato Grosso, realizado na B3, em São Paulo, na quinta-feira (30). A informação foi divulgada pela Agência iNFRA, que acompanhou a disputa. O grupo apresentou o melhor lance com desconto de 13,81% sobre a tarifa básica de pedágio.

De acordo com a Agência iNFRA, o contrato prevê a concessão de 634,35 quilômetros de rodovias, abrangendo os trechos das MT-020, MT-140, MT-225, MT-244 e MT-251. A concessão inclui operação, conservação, manutenção e investimentos estimados em R$ 2,7 bilhões, além de custos operacionais de R$ 2,5 bilhões ao longo do contrato.

Disputa acirrada na fase final

Três consórcios participaram do certame, mas apenas dois chegaram à fase de viva-voz. O Consórcio RDG Sinop, formado pelas empresas Terracom Concessões e Participações, Construtora Kamilos, Estrutural Concessões de Rodovias, Elenco Participações e Vale do Rio Novo Engenharia e Construções, garantiu a vitória ao oferecer a maior redução na tarifa.

O segundo colocado, o Rota Multimodal CS Infra, apresentou proposta final com desconto de 13,31%, mas não fez nova oferta na etapa de lances orais. O grupo é composto por CS Infra SA, MT Sul Construções Limitada e TPI Triunfo Participações e Investimento.

Já o terceiro concorrente, o Rota Multimodal Nova MT, composto por Neo Invest SA, Guaxe Construtora e Galápagos Participações, ofertou desconto de 8,49%, ficando fora da fase final.

Com o resultado, o Mato Grosso avança em seu programa de concessões rodoviárias, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura e atrair investimentos privados para modernização das estradas estaduais.