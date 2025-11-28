Em postagem, Trump volta a acusar África do Sul de abusos e veta país no G20 em Miami

247 - Em uma manifestação pública feita nesta sexta-feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a disparar críticas contundentes contra o governo da África do Sul ao explicar por que os EUA não participaram do G20 sediado no país. As declarações foram divulgadas diretamente pelo presidente norte-americano em sua conta oficial no X (antigo Twitter), que serve como fonte original desta reportagem.

No texto publicado por Trump, ele acusou o governo sul-africano de ignorar o que descreveu como “horríveis abusos de direitos humanos sofridos por africânderes e outros descendentes de colonos holandeses, franceses e alemães”. Segundo o presidente, “eles estão matando pessoas brancas e permitindo que suas fazendas sejam tomadas aleatoriamente”.

Trump também atacou a imprensa dos Estados Unidos, afirmando que veículos tradicionais estariam omitindo informações sobre o caso. “Talvez o pior de tudo seja que o New York Times, prestes a fechar as portas, e a Mídia Fake News não publiquem uma palavra contra esse genocídio”, declarou, acrescentando que isso explicaria “por que todos os mentirosos e impostores da mídia radical de esquerda estão fechando”.

O presidente afirmou ainda que, no encerramento do G20, a África do Sul se recusou a transferir a presidência rotativa do grupo a um representante de alto escalão da embaixada norte-americana. “Portanto, por minha determinação, a África do Sul NÃO receberá um convite para o G20 de 2026”, escreveu Trump.

Ele informou que a cúpula do ano que vem será sediada em Miami, na Flórida, e reforçou sua avaliação de que a África do Sul “não é um país digno de participação em lugar algum”. Ao final da publicação, o presidente dos Estados Unidos anunciou a suspensão imediata de todos os pagamentos e subsídios destinados ao país africano.