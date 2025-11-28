Donald Trump interfere nas eleições de Honduras e invoca o "comunismo"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na quinta-feira (27) apoio ao conservador Nasry “Tito” Asfura faltando poucos dias para as eleições gerais em Honduras, em que mais de seis milhões de cidadãos irão escolher o presidente para o período 2026-2030. As informações são do canal RT.

Nas redes sociais, Trump atacou a candidata governista Rixi Moncada, chamando-a de “comunista”, e desqualificou Salvador Nasralla como “quase comunista”.

Respostas

Moncada respondeu denunciando o bipartidarismo que marcou o país por mais de um século e reafirmou seu compromisso com a democratização da economia, enquanto Nasralla pediu sensatez e equilíbrio diante da desinformação política.

A Rede de Intelectuais em Defesa da Humanidade (REDH) fez um apelo urgente pelo respeito à soberania hondurenha diante dos recentes atos de interferência e das "operações de guerra cognitiva empregadas pelo imperialismo, que transformam as redes sociais em ferramentas de pressão e intimidação contra os povos da Nossa América".

A organização condenou o apoio direcionado a líderes de partidos políticos criminosos que enfrentam investigações e condenações judiciais.

Nesse sentido, a REDH denunciou que "Donald Trump não só está interferindo irregularmente nas eleições presidenciais hondurenhas, como o faz apoiando o candidato Nasry Asfura, porta-voz do Partido Nacional de Honduras, cujo líder, Juan Orlando Hernández, está atualmente detido nos EUA sob acusações de narcotráfico".

Asfura comemorou o apoio de Trump e prometeu defender a democracia e a liberdade.

Mais de seis milhões de hondurenhos irão às urnas no domingo para escolher presidente, 128 deputados, 20 representantes no Parlamento Centro-Americano, 298 prefeitos e 2.168 vereadores.

Tensões

A disputa presidencial está concentrada entre Moncada (Libre), Nasralla (Partido Liberal) e Asfura (Partido Nacional).

O governo da presidenta Xiomara Castro apresentou áudios em que políticos da oposição supostamente planejam declarar inválidas as eleições caso não vençam, enquanto a OEA e os EUA acompanham de perto o processo, gerando tensões sobre uma possível intervenção internacional.

Por @realDonaldTrump, no Truth Social: A democracia estará à prova nas próximas eleições no belo país de Honduras, em 30 de novembro. Será que Maduro e seus narcoterroristas tomarão o poder em outro país, como fizeram com Cuba, Nicarágua e Venezuela? O homem que defende a democracia e luta contra Maduro é Tito Asfura, candidato à presidência pelo Partido Nacional. Tito foi um prefeito de grande sucesso em Tegucigalpa, onde levou água encanada a milhões de pessoas e pavimentou centenas de quilômetros de estradas. Sua principal adversária é Rixi Moncada, que diz ter Fidel Castro como ídolo. Normalmente, o povo inteligente de Honduras a rejeitaria e elegeria Tito Asfura, mas os comunistas estão tentando enganar a população lançando um terceiro candidato, Salvador Nasralla. Nasralla não é amigo da liberdade. Um comunista de fachada, ele ajudou Xiomara Castro ao se candidatar como seu vice-presidente. Ele venceu e ajudou Castro a vencer. Depois, renunciou e agora finge ser anticomunista apenas para dividir os votos de Asfura. O povo de Honduras não deve ser enganado novamente. O único verdadeiro amigo da Liberdade em Honduras é Tito Asfura. Tito e eu podemos trabalhar juntos para combater os narcocomunistas e levar a ajuda necessária ao povo de Honduras. Não posso trabalhar com Moncada e os comunistas, e Nasralla não é um parceiro confiável para a Liberdade e não merece confiança. Espero que o povo de Honduras vote pela Liberdade e pela Democracia e eleja Tito Asfura como Presidente!