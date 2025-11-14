Emae registra lucro recorde e consolida melhor desempenho financeiro da história

247 - A Emae apresentou ao mercado seu novo balanço financeiro com resultados que superam todos os indicadores registrados nos últimos cinco anos. Segundo informações fornecidas pela própria companhia, o relatório do terceiro trimestre de 2025 e do acumulado entre janeiro e setembro mostra a força do primeiro ano completo sob gestão privada.

De acordo com os dados divulgados pela Emae, o lucro líquido acumulado nos nove primeiros meses do ano chegou a R$ 353,5 milhões, o maior já alcançado em toda a história da empresa. O resultado representa crescimento de 285,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado por eficiência operacional, gestão disciplinada e melhora significativa no desempenho financeiro. No terceiro trimestre, o lucro somou R$ 287,5 milhões, influenciado também pela indenização recebida após negociações com a Petrobras.

O EBITDA ajustado avançou 55,1% no comparativo anual e alcançou R$ 167,2 milhões, com margem de 41,1%. A receita líquida permaneceu estável, enquanto custos e despesas tiveram redução de 14,4%. A posição de caixa no fim de setembro totalizou R$ 495,3 milhões, evidenciando a robustez da estrutura financeira e a capacidade da empresa de sustentar novos investimentos.

“O período marca o primeiro ano completo sob gestão privada e os resultados refletem uma companhia mais moderna, ágil e inovadora”, afirmou a CEO Karla Maciel. “O avanço é resultado de um trabalho coletivo, guiado por uma gestão responsável, muito planejamento e investimento contínuo em tecnologia e sustentabilidade, bem como um olhar atento para as oportunidades de novos negócios. Sabemos que ainda temos muito pela frente, mas estamos preparados”.

Ao longo do primeiro ano após a privatização, a Emae acelerou seus projetos de modernização, ampliou iniciativas de sustentabilidade e reforçou práticas de governança. A empresa comemorou a vitória no Leilão de Energia Nova, que permitirá a implantação da PCH Edgard de Souza com investimento previsto de R$ 200 milhões. Conquistou ainda a classificação AAA pela Fitch Ratings, alcançando um dos mais altos patamares de solidez no setor elétrico brasileiro.

A Usina Henry Borden registrou índice de disponibilidade de 99,6%, superando a meta de 89,87% e atingindo um dos melhores níveis dos últimos anos. A modernização tecnológica avançou com a instalação de novos equipamentos e sistemas de automação, gerando ganhos de eficiência e redução de perdas. A transformação digital também ganhou força com o uso de inteligência artificial e análise de dados para otimizar a operação. No campo ambiental, a empresa promoveu o plantio de 100 mil mudas de árvores nativas ao longo do Rio Pinheiros e do Reservatório Billings, reforçando seu compromisso com práticas ESG.

“Todas as nossas frentes reforçam o compromisso com fontes renováveis e modernização de unidades geradoras, elevando a confiabilidade e segurança do sistema energético brasileiro”, destacou Karla. “Estamos preparados para crescer com responsabilidade, aliando inovação, rentabilidade e compromisso ambiental. Nossa missão é continuar entregando valor para os investidores e para toda a sociedade”.

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) é uma companhia privada que atua na geração de energia hidrelétrica integrada ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Suas usinas e barragens estão distribuídas pela capital paulista, Região Metropolitana, Baixada Santista e Médio Tietê. A empresa também é participante da UFF Araucária, a maior usina solar flutuante do país, instalada no Reservatório Billings.