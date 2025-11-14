Lucro do BNDES avança 14% e vai a R$ 11,2 bi nos nove primeiros meses do ano

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apresentou um crescimento expressivo em seu resultado recorrente entre janeiro e setembro deste ano. Segundo divulgou a Folha de S.Paulo, a instituição alcançou R$ 11,2 bilhões de lucro recorrente no período, alta de 14,2% na comparação anual.

O lucro contábil totalizou R$ 17,2 bilhões nos nove primeiros meses do ano, um recuo de 9% em relação a 2024. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, atribuiu essa queda à redução no volume de dividendos pagos pela Petrobras, tradicionalmente uma das principais fontes de receitas extraordinárias do banco.

A carteira de crédito expandida atingiu R$ 616 bilhões ao fim de setembro, crescimento de 5,3% frente ao encerramento de 2024 e o maior patamar em nove anos. Os desembolsos também avançaram, chegando a R$ 101,9 bilhões, alta de 17% no período. Já as aprovações de novas operações permaneceram praticamente estáveis, somando R$ 139,2 bilhões. As consultas para novos projetos somaram R$ 266,5 bilhões, um leve aumento de 3%.

O diretor Financeiro e de Mercado de Capitais do banco, Alexandre Abreu, afirmou que o desempenho até agora indica uma forte expansão nas aprovações durante o último trimestre. Ele destacou que, apenas entre julho e setembro, o lucro líquido recorrente alcançou R$ 3,9 bilhões.

O balanço mostra ainda que a carteira de participações societárias do BNDES chegou a R$ 83,6 bilhões no fim de setembro, crescimento de 1,8% em relação a dezembro de 2024. O avanço se deve à valorização de empresas não coligadas e à venda de ações. Entre os principais ativos do portfólio seguem Petrobras, JBS, Eletrobras e Copel.