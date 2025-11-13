BNDES capta cifra bilionária na COP30 para projetos sustentáveis

247 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na COP30 um conjunto de acordos que mobiliza R$ 21 bilhões destinados ao financiamento de projetos sustentáveis no Brasil. As informações foram publicadas na coluna Radar.

Segundo a reportagem, os entendimentos firmados envolvem algumas das principais instituições financeiras de desenvolvimento do mundo: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC), o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da Itália.

Parcerias estratégicas para ampliar investimentos sustentáveis

Os acordos assinados pelo BNDES abrem caminho para novas linhas de financiamento em áreas centrais para a transição ecológica brasileira, como biocombustíveis, energia renovável, mobilidade urbana e projetos voltados à agenda ambiental.

A ampliação de parcerias internacionais é vista pela direção do banco como um passo decisivo para diversificar fontes de recursos e destravar investimentos de longo prazo.

Mercadante destaca prioridades da agenda verde do Brasil

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a cooperação com bancos e organismos multilaterais é essencial para fortalecer a capacidade do Brasil de liderar a descarbonização global.

De acordo com ele, “A parceria com instituições financeiras e outros organismos multilaterais de fomento ao desenvolvimento é parte central da estratégia de diversificação do funding do BNDES, sobretudo com investimento em projetos que visam colocar o Brasil na liderança global da descarbonização e da promoção da agenda verde, prioridades do governo do presidente Lula”, disse Mercadante.

Brasil busca protagonismo internacional na transição ecológica

Os acordos firmados durante a COP30 reforçam o alinhamento entre o governo brasileiro e a estratégia internacional de combate à crise climática, ampliando a capacidade de financiamento de obras e programas comprometidos com sustentabilidade, modernização energética e inovação tecnológica.

Para o BNDES, trata-se de um passo adicional no objetivo de consolidar o Brasil como referência global em políticas ambientais e desenvolvimento de baixo carbono, em sintonia com as prioridades apresentadas pelo presidente Lula em fóruns internacionais.