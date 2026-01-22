Eneva declara área comercial de gás na Bacia do Parnaíba

247 - A Eneva informou nesta terça-feira (21) que apresentou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a Declaração de Comercialidade da descoberta de Colinas. A área está localizada nos blocos PN-T-102A e PN-T-103, na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, uma das principais regiões onshore de gás natural do país.

A companhia também solicitou que a acumulação passe a se chamar Gaviãozinho. Com a formalização da declaração, o ativo poderá ser enquadrado como campo de produção, desde que haja a aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP, etapa regulatória necessária para o início das operações.

Após o reconhecimento da comercialidade, a Eneva terá prazo de até 180 dias para protocolar o Plano de Desenvolvimento junto à agência reguladora. O documento definirá as diretrizes técnicas e operacionais para a exploração e a produção do gás natural na área.

Gaviãozinho é a 13ª área declarada comercial pela Eneva na Bacia do Parnaíba. Para a avaliação do ativo, foram adquiridos 877,5 quilômetros de linhas sísmicas 2D e perfurados sete poços, incluindo o poço descobridor 1-ENV-44-MA, que confirmou a presença de gás no reservatório.

A estimativa de gás in place, que corresponde ao volume total de gás existente no reservatório, varia entre 2,23 bilhões de metros cúbicos (P90), 3,00 bilhões de metros cúbicos (P50) e 3,98 bilhões de metros cúbicos (P10), segundo a empresa. Os números sustentam a viabilidade econômica do campo e embasam o pedido de avanço para a fase de produção.

A decisão da ANP sobre o Plano de Desenvolvimento será determinante para que a área avance operacionalmente, ampliando a produção de gás natural onshore e reforçando a importância da Bacia do Parnaíba no setor energético brasileiro.