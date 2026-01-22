Royalties do petróleo garantiram R$ 81 bilhões ao Brasil em 2025

247 - A exploração de petróleo e gás natural voltou a exercer papel central no financiamento do setor público brasileiro em 2025. Ao longo do ano, a atividade garantiu um volume expressivo de recursos por meio do pagamento de royalties e participações especiais, beneficiando principalmente estados, municípios e a União, em um cenário de forte dependência fiscal das receitas do setor energético.

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o total arrecadado com royalties e participações especiais chegou a R$ 81 bilhões em 2025. Do montante, R$ 26,2 bilhões correspondem aos royalties pagos pelas empresas exploradoras, enquanto R$ 41,8 bilhões vieram das participações especiais, cobradas em campos de alta produtividade e rentabilidade.

A maior parte desses recursos ficou com estados e municípios, que juntos receberam R$ 48 bilhões, o equivalente a 57,7% de todo o valor distribuído no período. A concentração regional é marcante: o Rio de Janeiro foi, de longe, o maior beneficiário, ficando com 85,52% de todo o montante pago em royalties e com 88,35% das participações especiais repassadas aos estados.

Os números refletem o peso da produção do pré-sal, especialmente na Bacia de Santos, onde estão alguns dos campos mais produtivos do país. Um exemplo simbólico dessa atividade é o navio-plataforma P-71, instalado no campo de Itapu, a cerca de 200 quilômetros da costa fluminense, que integra o conjunto de operações responsáveis pela geração dessa expressiva arrecadação.