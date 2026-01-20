Lula me pediu e estamos ajudando a empurrar o PIB, diz Magda Chambriard

247 – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira (20), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu do chefe do Executivo a missão de contribuir diretamente para o crescimento da economia brasileira. “Lula me pediu para ajudar a empurrar o PIB do país; nós estamos entregando”, declarou ela, durante cerimônia de contratação de novas embarcações no Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

A informação foi publicada pelo Valor, que acompanhou o evento e destacou que a fala de Chambriard ocorreu no contexto da retomada de encomendas e do esforço do governo para reativar a indústria naval, considerada estratégica tanto para a Petrobras quanto para a geração de empregos e renda no país.

Renovação de frota e aumento de entregas impulsionam encomendas

Na cerimônia, a presidente da estatal explicou que a necessidade de renovar a frota do Sistema Petrobras está ligada ao aumento de entregas e à força da produção nacional. “O petróleo encerrou 2025 pela segunda vez como primeiro produto de exportação do Brasil”, afirmou.

Ela também citou o desempenho de grandes áreas do pré-sal como elemento central para o novo ciclo de contratações. “Agora, temos dois campos produzindo 1 milhão de barris por dia, Tupi e Búzios. Esses trabalhos dão o direcionamento para trazer novas encomendas de navios e renovar a frota”, disse.

48 embarcações contratadas e primeiro navio até julho

De acordo com Chambriard, a Petrobras já contratou — ou está em fase de contratação — 48 embarcações de apoio marítimo, em um movimento que reforça a demanda por estaleiros, serviços e cadeias produtivas associadas à navegação e à logística offshore.

A executiva informou ainda que a primeira entrega está prevista para breve. “O primeiro navio será entregue até julho deste ano”, declarou, sinalizando uma janela curta para a materialização das encomendas e para o aquecimento imediato da atividade industrial ligada ao setor.

Indústria naval volta ao centro da estratégia de governo e da Petrobras

A fala de Magda Chambriard ocorre em um momento em que o presidente Lula tem reiterado, desde o início do governo, a importância do desenvolvimento da indústria naval brasileira. O setor, porém, enfrenta gargalos que se acumularam nos últimos anos, com estaleiros relatando dificuldades para atender demandas de grande porte, frequentemente associadas a condições de financiamento desfavoráveis.

Nesse cenário, a Petrobras aparece como uma das principais alavancas capazes de reverter o ciclo de retração, ao induzir encomendas, garantir escala e estimular investimentos em capacidade produtiva, mão de obra e tecnologia. Ao colocar o PIB no centro do discurso, Chambriard reforçou que as decisões industriais e logísticas da companhia estão conectadas a objetivos macroeconômicos mais amplos.

Promessa para o Rio Grande do Sul: biorrefinaria em 2026

Além das encomendas de embarcações, a presidente da Petrobras anunciou uma entrega específica para o Rio Grande do Sul, com impacto potencial sobre a transição energética e a reindustrialização regional. “Teremos, no segundo semestre de 2026, o início da transformação da Refinaria Riograndense na primeira biorrefinaria do país”, afirmou.

A promessa coloca o estado no mapa de uma agenda que combina produção, inovação e combustíveis de menor intensidade de carbono, ao mesmo tempo em que indica a intenção da Petrobras de ampliar investimentos industriais fora do eixo tradicional e fortalecer cadeias produtivas locais.

Produção, exportações e encomendas como vetor de crescimento

Ao enfatizar que o petróleo fechou 2025 novamente como principal produto de exportação do Brasil e ao citar Tupi e Búzios com produção de 1 milhão de barris por dia, Magda Chambriard associou a expansão operacional da Petrobras à capacidade de induzir investimentos e atividade econômica. No discurso, a contratação de embarcações e a perspectiva de entregas rápidas aparecem como sinais concretos de uma política de retomada industrial, com efeitos esperados sobre empregos, renda, arrecadação e o próprio desempenho do PIB.

A mensagem, sintetizada na frase dirigida a Lula — “Lula me pediu para ajudar a empurrar o PIB do país; nós estamos entregando” — funcionou como uma espécie de balanço político e econômico do novo ciclo de encomendas e do papel que a Petrobras pretende ocupar na estratégia de crescimento do governo.