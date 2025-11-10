Fitch mantém nota BB para títulos verdes do Brasil

247 - A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu, nesta segunda-feira (10), a nota BB aos títulos verdes emitidos recentemente pelo Tesouro Nacional. A avaliação reflete a mesma classificação de crédito soberano do Brasil, com perspectiva estável, indicando expectativa de manutenção do cenário atual no médio prazo.

De acordo com o Broadcast, a emissão foi realizada na quinta-feira (6), às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30). O governo brasileiro levantou US$ 2,25 bilhões com a operação, voltada a financiar projetos sustentáveis e de transição ecológica. A procura pelos papéis foi expressiva, atingindo R$ 6,7 bilhões no pico da demanda.

A operação ocorreu no mercado norte-americano e incluiu a emissão de um novo título sustentável de sete anos, batizado de Global 2033 Sustentável, além da reabertura do benchmark de dez anos, o Global 2035. Ambas as séries fazem parte da estratégia do Tesouro de diversificar fontes de financiamento e fortalecer a imagem do Brasil como emissor de instrumentos de dívida alinhados a compromissos ambientais.