Fitch rebaixa nota da GPA para CCC e aponta risco com dívida de R$ 1,7 bilhão até julho

247 - A Fitch Ratings rebaixou, nesta segunda-feira (2), o Rating Nacional de Longo Prazo da varejista GPA de “A” para “CCC”. A decisão reflete a deterioração do perfil de crédito da companhia diante de pressões financeiras relevantes no curto prazo.

Segundo a agência, o principal fator para o corte foi o aumento do risco de refinanciamento. A empresa acumula aproximadamente R$ 1,7 bilhão em dívidas com vencimento até julho, o que amplia a necessidade de renegociação ou captação de novos recursos em um cenário de liquidez restrita.

A Fitch também levou em consideração o nível elevado de alavancagem e a expectativa de fluxo de caixa livre negativo no médio prazo. Esses elementos, de acordo com a avaliação, fragilizam a capacidade da companhia de cumprir compromissos financeiros sem recorrer a medidas adicionais de ajuste.

Apesar do rebaixamento, a agência considera possível a renegociação das obrigações. Uma eventual elevação da nota dependerá do fortalecimento do fluxo de caixa livre e da redução da alavancagem, o que pode exigir a venda de ativos.

Em comunicado ao mercado, a GPA afirmou que mantém seu plano de eficiência para o ano, com foco na redução de despesas e na alienação de “ativos não estratégicos”. A companhia também informou que está buscando o refinanciamento de dívidas de curto prazo.

O novo nível de classificação, “CCC”, indica maior percepção de risco em relação à capacidade de pagamento, especialmente diante das obrigações com vencimento iminente.