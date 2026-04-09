Fundo de IA do BNDES e Finep impulsiona startups no Brasil

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) anunciaram nesta quinta-feira (9) a criação de um fundo voltado à inteligência artificial, com potencial de investimento de até R$ 205 milhões em startups brasileiras. A iniciativa inclui a abertura de uma chamada pública para selecionar o gestor responsável pelo Fundo de Investimento em Participações (FIP), que terá foco em empresas com forte atuação em IA e potencial de crescimento no setor tecnológico, conforme informou o Valor Econômico.

O BNDES pretende aportar até R$ 125 milhões por meio da BNDESPar, enquanto a Finep poderá contribuir com até R$ 80 milhões, utilizando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Parte dos recursos terá destinação regional: ao menos 30% deverão ser aplicados em startups sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O modelo do fundo estabelece limites de participação para os cotistas-âncora, que poderão deter no máximo 25% do total do FIP. A proposta é atrair investidores e garantir diversificação na composição do capital, ampliando a capacidade de financiamento para empresas inovadoras.

De acordo com o BNDES, o foco do fundo será apoiar startups que tenham a inteligência artificial como elemento central em seus modelos de negócio e na geração de valor. A seleção do gestor levará em consideração critérios como experiência da equipe, estratégia de investimentos e estrutura de custos prevista.

Em nota oficial, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o papel estratégico da iniciativa: “É prioridade do governo do presidente Lula apoiar a infraestrutura, a formação de talentos e estimular a inovação. O fundo é um importante mecanismo para atingir esse objetivo porque tem potencial de oferta de capital de longo prazo para startups que em geral apresentam dificuldade de captação”.

A criação do fundo está alinhada a políticas industriais e tecnológicas do governo federal, como a Nova Indústria Brasil (NIB) e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). Entre os objetivos dessas estratégias está ampliar o número de startups tecnológicas no país, aumentar seu faturamento e fortalecer sua presença no mercado global.