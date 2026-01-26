Gol nomeia Antonio Kandir chairman interino após morte de Constantino Júnior

SÃO PAULO, 26 Jan (Reuters) - A Gol informou no domingo que o empresário Constantino Júnior, fundador e presidente do conselho, morreu aos 57 anos, e que o cargo passará a ser exercido de forma temporária pelo atual vice-presidente do conselho Antonio Kandir, conforme fato relevante ao mercado.

De acordo com o documento, Kandir faz parte de diversos órgãos da administração da Gol ao longo dos últimos 20 anos.

"As operações, a estratégia e os compromissos da companhia permanecem inalterados", disse a companhia aérea.

A Gol havia informado previamente a morte de Constantino Júnior neste sábado sem informar a causa da morte do executivo.

"Neste dia de enorme tristeza, a companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado", afirmou a nota da Gol.