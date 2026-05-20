Governo de SP assina PPP de R$ 2,5 bi para travessias hídricas

247 - O governo de São Paulo assinou o contrato da PPP das travessias hídricas, projeto que prevê R$ 2,5 bilhões em investimentos para modernizar 14 linhas de transporte aquaviário no estado, com renovação da frota, melhorias em terminais e ampliação de gratuidades.

A parceria público-privada foi firmada com o consórcio AcquaVias SP Travessias SPE S.A. na sexta-feira (15). A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e terá duração de 20 anos.

A concessão abrange linhas utilizadas por milhões de passageiros e motoristas em regiões estratégicas de São Paulo, incluindo o litoral paulista, a Região Metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba. A proposta é renovar a frota, requalificar estruturas de atendimento e ampliar a eficiência operacional do sistema.

“O projeto da PPP das Travessias Hídricas representa um marco para a mobilidade e para a modernização da infraestrutura do Estado de São Paulo. Estamos levando mais eficiência, conforto, segurança e sustentabilidade para milhões de usuários que utilizam diariamente o sistema em diferentes regiões do estado”, afirmou o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Ao longo do contrato, estão previstas 45 novas embarcações. A maioria será 100% elétrica, medida que poderá reduzir em até 18 mil toneladas por ano as emissões de CO₂. A concessionária também deverá implantar centros de controle operacional, novas oficinas de manutenção, cabines automáticas de cobrança e sistemas de automação e segurança.

O projeto inclui a requalificação, climatização e ampliação de terminais. As intervenções devem contemplar acessibilidade, áreas de alimentação e novos espaços de atendimento ao público.

Um dos pontos centrais da concessão é a manutenção da base tarifária atualmente praticada. As gratuidades já existentes serão preservadas, e os pedestres que utilizam a travessia por balsas entre Santos e Guarujá deixarão de pagar tarifa. Atualmente, a isenção nesse trajeto é restrita a usuários com bicicletas.

A concessão também prevê reforço da frota em feriados e períodos de alta temporada, com o objetivo de ampliar o número de viagens e reduzir filas em momentos de maior demanda. O modelo busca atender áreas com forte circulação turística e relevância econômica.

No litoral, as linhas contempladas são São Sebastião–Ilhabela, Santos–Guarujá, Santos–Vicente de Carvalho, Bertioga–Guarujá, Cananéia–Ilha Comprida, Cananéia–Continente, Iguape–Juréia e Cananéia–Ariri.

Na Região Metropolitana de São Paulo, receberão investimentos as travessias João Basso–Riacho Grande, Bororé–Grajaú e Taquacetuba–Bororé. No Vale do Paraíba, as linhas incluídas são Porto Varginha, Porto Paraitinga e Porto Natividade da Serra, na região de Paraibuna.

O projeto também recebeu, em Paris, a certificação internacional Blue Dot Network, concedida durante o OECD InfraDays 2026, no Centro de Conferências da OCDE. O selo reconhece iniciativas alinhadas a critérios de sustentabilidade, governança, transparência, responsabilidade social e qualidade da infraestrutura.

Foi a primeira vez que um projeto brasileiro obteve a certificação ainda na fase de modelagem e estruturação, antes da realização do leilão. O reconhecimento havia sido comunicado ao governo paulista no segundo semestre de 2025.