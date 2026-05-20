iFood processa Meituan por espionagem corporativa e acusa concorrente de obter dados sigilosos

247 - O iFood entrou com uma ação civil contra a gigante chinesa Meituan, controladora da plataforma Keeta, acusando a empresa de concorrência desleal e espionagem corporativa. O processo foi protocolado nesta terça-feira na Vara Empresarial de São Paulo e marca a primeira vez em que a companhia brasileira afirma ter reunido provas concretas da participação direta de uma concorrente em ações de obtenção ilegal de informações estratégicas.

A ação tem como base documentos e registros obtidos ao longo de investigações realizadas no Brasil e nos Estados Unidos. A empresa sustenta que funcionários ligados à Meituan participaram de reuniões virtuais nas quais um ex-funcionário do iFood compartilhou informações confidenciais e sensíveis sobre o negócio.

De acordo com o processo, foram identificados e-mails com domínio “@meituan.com” nos registros de cinco videoconferências realizadas pela plataforma Zoom. Os dados teriam sido obtidos por meio de uma ação judicial movida pelo iFood nos Estados Unidos. A empresa afirma ainda que os acessos às reuniões ocorreram a partir de diferentes localidades, incluindo Barueri e São Paulo, no Brasil, além de Hong Kong e Pequim, na China.

O iFood também anexou à ação uma confissão do ex-funcionário envolvido no caso. Segundo a companhia, ele admitiu ter fornecido informações estratégicas e sigilosas relacionadas às operações da empresa. Até então, as suspeitas da companhia recaíam principalmente sobre consultorias internacionais acusadas de assediar colaboradores para obter dados internos.

A empresa pede indenização de R$ 1 milhão por danos morais. Além disso, solicita reparação por danos materiais, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, que deverão ser calculados em fase posterior do processo, caso a ação avance.

Outro pedido feito pelo iFood é a concessão de tutela de urgência para impedir que Meituan e Keeta continuem supostas práticas de aliciamento de funcionários. A empresa requer que a Justiça determine a interrupção imediata dessas ações, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

O caso aumenta a tensão no mercado de delivery e tecnologia, especialmente em meio à expansão da Keeta no Brasil. A Meituan é uma das maiores plataformas digitais da China e atua em segmentos como entrega de comida, comércio eletrônico e serviços locais.