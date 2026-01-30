Ibovespa fecha em queda com realização, mas acumula ganho de mais de 12% no mês

Reuters - O Ibovespa encerrou a sexta-feira em queda firme, após uma sessão marcada por volatilidade e realização de lucros, diante dos ganhos fortes acumulados no mês de janeiro embalados por fluxos de capital estrangeiro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,97%, a 181.363,90 pontos. Na mínima da sessão, marcou 180.088,53 pontos. No melhor momento, alcançou 183.620,36 pontos. O volume financeiro somou R$33,71 bilhões.

A bolsa brasileira iniciou o dia com viés negativo, com os mercados repercutindo o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nomeou o ex-diretor do Fed, Kevin Warsh, para chefiar o banco central do país quando o mandato de Jerome Powell terminar, no mês de maio.

Warsh é considerado uma das opções menos radicais entre os vários nomes que foram cogitados para ocupar o cargo e é visto mais cauteloso em relação a estímulos monetários agressivos do que outros, fazendo com que parte dos agentes tenham considerado a indicação "hawkish" (dura) na comparação com outros nomes cotados nos últimos meses.

A tendência negativa do Ibovespa chegou a ser revertida no fim da manhã em meio ao desempenho positivo de alguns papéis de peso, como Petrobras, contudo, a piora dos ativos no exterior no início da tarde contaminou os mercados locais, com bancos e siderúrgicas caindo em bloco e levando o Ibovespa para as mínimas da sessão, quase perdendo o patamar de 180 mil pontos.

"Sexta-feira já é um dia tradicionalmente de realização de lucros. A alta da última semana e do mês foi muito forte", destacou Felipe Sant'Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing.

Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 1,40% e de 12,56% em janeiro.

"Essa tendência continua no próximo mês, com fluxo ainda positivo", disse Pedro Moreira, sócio da ONE Investimentos, mas alertando que "os riscos globais ainda existem". No início da tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma grande armada dos EUA - maior que a enviada anteriormente à Venezuela - está a caminho do Irã, o que preocupou agentes do mercado.