Importação de fertilizantes bate recorde e exportações crescem em 2025

247 - As importações brasileiras de fertilizantes atingiram um novo recorde em 2025, acompanhando a expansão da produção agropecuária e o aumento das exportações de grãos. O volume desembarcado no país chegou a 45,5 milhões de toneladas ao longo do ano, superando o resultado de 2024 e sinalizando maior confiança do setor produtivo nas perspectivas da safra.

Os dados constam do Boletim Logístico divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na sexta-feira (23). Segundo a estatal, o ritmo crescente das aquisições ao longo de 2025 refletiu expectativas positivas do agronegócio. “Ao longo de 2025, o volume crescente de aquisições já sinalizava confiança do setor produtivo nas perspectivas da safra. Mato Grosso, Paraná e São Paulo lideraram o consumo de fertilizantes no País”, informou a Conab em nota.

O Porto de Paranaguá (PR) manteve-se como a principal porta de entrada dos fertilizantes importados, com 10,89 milhões de toneladas recebidas no ano passado. Apesar de uma leve retração de 1,36% em relação a 2024, o terminal paranaense concentrou a maior fatia do fluxo. Os portos do Arco Norte apresentaram desempenho positivo, com movimentação de 8,27 milhões de toneladas em 2025, acima das 7,5 milhões de toneladas registradas no ano anterior. Já o Porto de Santos (SP) recebeu 8,42 milhões de toneladas, queda de 5,18% na comparação anual.

No comércio exterior agrícola, o boletim destaca a ampliação dos embarques de milho, soja e farelo de soja em 2025, com protagonismo dos portos de Paranaguá e do Arco Norte. A origem das cargas teve forte participação dos estados de Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. “Ao todo, as exportações das três commodities totalizaram 172,3 milhões de toneladas no ano passado, um acréscimo de 6,21% – o que quer dizer 10,7 toneladas a mais que em 2024, ano no qual o resultado foi de 161,6 milhões de toneladas”, informou a Conab.

As exportações de milho em grãos somaram 40,9 milhões de toneladas em dezembro de 2025, acima das 39,7 milhões de toneladas observadas no mesmo período do ano anterior. Pelos portos do Arco Norte escoaram 39,3% dos volumes, enquanto o Porto de Santos respondeu por 35,8%. Paranaguá ampliou sua participação para 12,3%, ante 3,1% no ano anterior, e São Francisco do Sul (SC) concentrou 7,7% dos embarques.

No caso da soja em grãos, os embarques acumulados até dezembro de 2025 alcançaram 108,1 milhões de toneladas, superando as 98,8 milhões de toneladas registradas em igual período de 2024. Os portos do Arco Norte responderam por 36,2% das exportações nacionais, enquanto Santos concentrou 32%. O Porto do Rio Grande (RS) ficou com 8% do total, e São Francisco do Sul, com 5,7%.

As exportações de farelo de soja também avançaram, somando 23,3 milhões de toneladas em 2025, ligeiramente acima do volume registrado no ano anterior. O Porto de Santos concentrou 43,2% do escoamento nacional, seguido por Paranaguá, com 27,8%, e pelo Porto do Rio Grande, com 16,9%. O Porto de Salvador (BA) respondeu por 7,4% dos embarques, ampliando sua participação em relação a 2024.