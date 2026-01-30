Indonésia autoriza mais 14 frigoríficos do Brasil a exportar carne

247 - A Indonésia autorizou a habilitação de mais 14 frigoríficos brasileiros para a exportação de carne bovina, ampliando a presença do Brasil no mercado asiático. Com a decisão, o número total de unidades brasileiras aptas a vender a proteína ao país chega a 52, conforme confirmação do Ministério da Agricultura.

A notificação oficial ao governo brasileiro ocorreu na quinta-feira (29). As novas autorizações foram concedidas após a conclusão de auditorias técnicas realizadas por uma missão da Indonésia que esteve no Brasil em dezembro.

As plantas industriais habilitadas são: Frigol, de São Félix do Xingu (PA); Pantanal, de Várzea Grande (MT); Cooperfrigu, de Gurupi (TO); Primafoods, de Araguari (MG); Mercúrio, de Castanhal (PA); Zanchetta, de Bauru (SP); JBS de Andradina (SP); JBS de Anastácio (MS); JBS de Campo Grande (MS); JBS de Naviraí (MS); Frisacre, de Rio Branco (AC); Minerva, de Barretos (SP); Fribal, de Imperatriz (MA); e Distriboi, de Ji-Paraná (RO).

A habilitação dessas unidades era aguardada pelo setor desde a realização da inspeção internacional. A decisão ocorre em um contexto de busca por novos mercados para a carne bovina brasileira, diante de mudanças no fluxo global de comércio da proteína.

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, afirmou que “as novas habilitações para a Indonésia representam um avanço importante em um ano desafiador, fortalecem a estratégia de diversificação de mercados e ampliam as oportunidades para a carne bovina brasileira em um mercado de grande potencial. O resultado reflete o empenho do Ministério da Agricultura na abertura e na consolidação de novos mercados”.

A Indonésia é vista pelo setor exportador como um destino estratégico para absorver parte do volume de carne que deixará de ser embarcado para a China, em razão da salvaguarda imposta pelo país. O mercado indonésio foi aberto à carne bovina brasileira em 2019 e, em agosto de 2025, teve o escopo ampliado para incluir carne com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne.

Após a autorização para a importação de carne com osso, o país registrou, em novembro de 2025, o maior volume mensal de compras da história, com 14 mil toneladas. Projeções do setor indicam que as importações podem crescer entre 50 mil e 60 mil toneladas em 2026.

Em 2025, o Brasil exportou 42,931 mil toneladas de carne bovina para a Indonésia, gerando receita de US$ 153,855 milhões, de acordo com dados oficiais do comércio exterior do agronegócio.