JBS atinge máxima histórica em Nova York após lucro bilionário e anúncio de dividendos

247 – As ações da JBS encerraram a sexta-feira em máxima histórica na Bolsa de Nova York, impulsionadas pela divulgação do lucro de 2025 e pelo anúncio de pagamento de dividendos. Segundo informações publicadas pelo Globo Rural, os papéis da companhia fecharam o pregão da Nyse cotados a US$ 17,03, com alta diária de 2,37%.

O desempenho marcou um novo recorde de fechamento para a empresa. Até então, o maior valor havia sido registrado em fevereiro, quando as ações alcançaram US$ 16,89. O movimento reforça a confiança do mercado na capacidade da JBS de sustentar resultados robustos mesmo em um ambiente de pressão sobre parte de suas operações.

Nesta semana, a companhia informou lucro líquido de US$ 2,02 bilhões em 2025, resultado que representa um avanço de 15% em relação a 2024. O dado ganhou ainda mais relevância porque a empresa continua enfrentando margens apertadas na operação de bovinos nos Estados Unidos, um dos segmentos mais desafiadores para o grupo.

Apesar desse cenário, a JBS manteve forte geração de receita. A empresa registrou faturamento de US$ 86,184 bilhões em 2025, o que representa crescimento de 12% na comparação com o ano anterior. Já o Ebitda ajustado somou US$ 6,831 bilhões, com queda de 5% frente a 2024.

Os resultados vieram acompanhados de uma sinalização direta ao mercado financeiro. Em reunião realizada na quarta-feira, 25 de março, o Conselho de Administração da JBS aprovou o pagamento de dividendos de US$ 1 por ação, com distribuição prevista para 17 de junho de 2026.

A combinação entre lucro bilionário, crescimento de receita e remuneração aos acionistas ajudou a alimentar o forte apetite dos investidores pelos papéis da companhia. O anúncio reforçou a percepção de que a JBS segue conseguindo preservar rentabilidade e escala global, mesmo diante de pressões setoriais relevantes.

A avaliação de analistas também colaborou para o movimento positivo. Em relatório, a analista do Citi, Renata Cabral, afirmou que a JBS apresenta resiliência nos resultados, "melhorando a comparabilidade em relação à Tyson", uma de suas maiores concorrentes no setor de proteínas.

O banco reiterou sua recomendação de "compra" para as ações da empresa. Segundo Cabral, a JBS é hoje a principal escolha do Citi no setor de proteínas, indicação que tende a reforçar a leitura de que a companhia permanece em posição privilegiada entre os grandes players globais da indústria de alimentos.

O fechamento recorde das ações em Nova York ocorre, portanto, em meio a um quadro ambivalente. De um lado, persistem desafios operacionais importantes, especialmente no mercado de bovinos dos Estados Unidos. De outro, os números consolidados de 2025 e a política de dividendos mostram uma empresa que continua entregando escala, retorno ao acionista e capacidade de reação em um setor marcado por volatilidade.

Ao alcançar sua máxima histórica na Nyse, a JBS consolida um momento de forte valorização no mercado internacional, sustentado por resultados financeiros expressivos e pelo respaldo de analistas que veem a companhia como uma das apostas mais sólidas do segmento global de proteínas.