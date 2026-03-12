Programa da JBS transforma 50 milhões de litros de óleo de cozinha usado em biodiesel

247 - O programa Óleo Amigo, da JBS, já coletou 50 milhões de litros de óleo de cozinha usado ao longo de uma década. O volume, que deixou de ser descartado de forma inadequada, foi convertido em biodiesel pela Biopower, empresa da JBS Novos Negócios e uma das maiores produtoras do biocombustível no país. Ao evitar que o resíduo fosse despejado na rede de esgoto ou no meio ambiente, o programa contribuiu para a preservação de mais de 1 trilhão de litros de água — o equivalente a 400 mil piscinas olímpicas.

Apenas em 2025, foram coletados 11,3 milhões de litros, o maior volume anual já registrado pela iniciativa. O resultado foi impulsionado pela expansão das operações para Campo Verde (MT), onde, somente no primeiro ano de atuação, a coleta atingiu 2 milhões de litros.

Para Alexandre Pereira, diretor comercial da Biopower, dar dimensão concreta aos números é essencial para ampliar a conscientização. “Muita gente não sabe, mas apenas um litro de óleo descartado na pia pode contaminar até 25 mil litros de água. O que fazemos com o programa é interromper esse ciclo de poluição e transformar o problema em solução energética. A cada litro coletado, o impacto é triplo: evita contaminação hídrica, substitui combustível fóssil e estimula a adesão a uma atitude ambientalmente correta”, explica o executivo.

Embora a coleta direta com frota própria esteja concentrada atualmente em Lins (SP), Curitiba (PR) e Campo Verde (MT), a rede do Óleo Amigo alcança quase 115 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina, uma capilaridade que vem crescendo ano após ano.

A Biopower é uma das cinco maiores produtoras de biodiesel do Brasil e líder na fabricação do biocombustível a partir do processamento de resíduos orgânicos. A capacidade produtiva anual em suas três usinas, localizadas em Lins (SP), Campo Verde (MT) e Mafra (SC), supera 900 milhões de litros. Com entregas em mais de 22 estados, a empresa já produziu mais de 4 bilhões de litros de biodiesel, evitando a emissão de cerca de 9 milhões de toneladas de CO₂, consolidando-se como referência em economia circular e desfossilização da matriz energética brasileira.

Além dos resultados do programa Óleo Amigo, a empresa atua como garantidora de óleo de fritura usado no mercado, adquirindo volumes de coletores independentes e cooperativas em todo o país para a produção de biodiesel. Desde 2015, já foram comprados mais de 430 milhões de litros do resíduo. Essa demanda estruturada há mais de 10 anos pela Biopower viabiliza economicamente cooperativas, gera renda e fortalece a cadeia de suprimentos ao transformar um descarte em insumo com valor de mercado.

Educação que vira benefício

O óleo coletado por meio das ações de educação ambiental e conscientização não se transforma apenas em combustível: ele retorna à comunidade na forma de benfeitorias para as próprias escolas e instituições participantes. Ao todo, quase 700 instituições – entre escolas, empresas e organizações públicas – já aderiram às iniciativas do programa, que impactaram mais de 65 mil pessoas.

“O Óleo Amigo acaba se consolidando também como uma fonte de renda complementar para os parceiros do programa e um aliado das cidades na gestão do saneamento básico. Quando o óleo é descartado corretamente, evitamos entupimentos e reduzimos a necessidade de intervenções e limpezas nas redes de esgoto. Isso gera economia para o poder público, reduz impactos ambientais e fortalece um verdadeiro círculo virtuoso nos municípios onde o programa atua”, completa Pereira.

O programa integra o pilar da estratégia de economia circular da JBS. Atualmente, a Companhia aproveita cerca de 99% de cada bovino processado. O que antes poderia ser resíduo, transforma-se em couro, colágeno, gelatinas e no biodiesel da Biopower, fechando um ciclo virtuoso de aproveitamento máximo.

Como participar da coleta

O programa conta com frota própria para retirada de óleo em bares, restaurantes, escolas, condomínios, empresas e outros locais geradores de óleo. O agendamento é simples, basta entrar em contato:

● Curitiba e região:

WhatsApp: (41) 99228-9748

E-mail: oleoamigo.curitiba@jbs.com.br

● Lins (SP) e Campo Verde (MT):

WhatsApp: (14) 9 9117-1660

E-mail: oleoamigo.lins@jbs.com.br