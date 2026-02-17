Alta no consumo de proteína representa mudança estrutural, afirma diretor-executivo global da JBS

247 - A JBS apresentou sua avaliação sobre o cenário global de consumo de proteína durante participação no encontro anual do Consumer Analyst Group of New York (CAGNY), realizado em Orlando, nos Estados Unidos. Durante a apresentação, nesta terça-feira (17), o diretor-executivo global da companhia, Gilberto Tomazoni, afirmou que o mercado de alimentos passa por uma mudança estrutural no mundo, impulsionada por transformações demográficas e pela busca crescente por saúde e bem-estar.

Segundo o executivo, "a proteína desempenha um papel central na vida cotidiana e a JBS está estrategicamente posicionada na intersecção de três grandes tendências macro: conveniência, confiança e nutrição". A empresa destacou que suas decisões estratégicas partem da análise do comportamento alimentar e da evolução dos hábitos de consumo em escala global. Atualmente, a companhia atende consumidores em cerca de 180 mercados e mantém portfólio que vai da proteína in natura a refeições prontas, com expansão de produtos voltados à conveniência e praticidade.

Dados apresentados pela companhia indicam crescimento da demanda por proteína associada à busca por dietas equilibradas, manutenção muscular e envelhecimento saudável, com destaque para consumidores mais jovens. Segundo Tomazoni, "hoje a demanda é impulsionada pelo desejo de dietas balanceadas, manutenção muscular e longevidade saudável, especialmente entre as pessoas mais jovens, como a Geração Z, que demonstra uma intenção de consumo de proteína superior às anteriores".

O diretor-executivo da JBS EUA, Wesley Batista Filho, destacou que a estratégia multi-protetora contribui para reduzir impactos de ciclos econômicos e garantir estabilidade de fornecimento. Segundo Batista Filho, "nossa definição de inovação é entender onde o consumidor está e, então, desenvolver coisas que de fato facilitem a vida dele e que se fixem aos seus hábitos".

A empresa também destacou desempenho de marcas globais e crescimento em categorias de maior valor agregado. No Brasil, a Seara foi citada como destaque em inovação e expansão de categorias, com presença ampla no varejo alimentar nacional.

O diretor financeiro global da JBS, Guilherme Cavalcanti, detalhou as bases financeiras que dão suporte ao plano de expansão da companhia, centradas em disciplina operacional, aumento de margens e diminuição da volatilidade. Segundo ele, a trajetória recente da empresa consolidou a JBS como uma distribuidora regular de dividendos, sustentada por forte geração de caixa livre, capaz de viabilizar novos aportes e reduzir o nível de endividamento.

Ao comentar a capacidade operacional global, Tomazoni afirmou que "a JBS conta com uma plataforma em escala capaz de atender a próxima fase da demanda global por proteínas de forma sustentável e diversificada".