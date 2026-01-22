JBS pretende dobrar produção da nova fábrica na Arábia Saudita

SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters) - A JBS, maior empresa de carnes do mundo, dobrará a produção de sua nova fábrica de processamento de frangos na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, até o final de 2026, de acordo com um comunicado nesta quinta-feira.

A aposta da JBS na Arábia Saudita sustenta uma estratégia para aumentar a produção local de alimentos, ao mesmo tempo em que apoia a determinação da Arábia Saudita de reduzir a dependência das importações de alimentos, uma medida também adotada por uma empresa brasileira concorrente na produção de alimentos.

A fábrica, que a JBS construiu do zero e iniciou suas operações no ano passado, permitiu que a empresa quadruplicasse sua capacidade geral de produção na Arábia Saudita, onde fabrica e vende produtos de carne bovina e de frango sob a marca Seara.

Em outubro passado, a MBRF, rival da JBS, assinou um acordo de investimento com a saudita Halal Products Development Company (HPDC) para impulsionar sua joint venture local, abrindo caminho para a listagem dessa JV na bolsa de valores de Riad até 2027.

A MBRF também está construindo uma fábrica de alimentos em Jeddah, a segunda maior cidade da Arábia Saudita, com capacidade para processar cerca de 40.000 toneladas de produtos de carne por ano a partir de meados de 2026.

Em uma entrevista, João Campos, presidente-executivo da divisão Seara da JBS, disse à Reuters que a marca Seara da empresa foi apresentada aos consumidores sauditas em 2021 e agora é uma das três principais marcas em participação de mercado no país.

Outro movimento para aumentar a presença da JBS na Arábia Saudita envolve a Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment, que produzirá produtos para a Seara daqui para frente, disse Campos. O executivo não quis falar sobre a capacidade de produção da JBS na Arábia Saudita, onde a empresa também tem uma fábrica em Dammam que produz hambúrgueres de carne bovina e outros produtos de frango.

A JBS investiu US$85 milhões na Arábia Saudita desde 2021. Da fábrica da empresa em Jeddah, a JBS já exporta produtos de carne para países como Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos.