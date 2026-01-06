PicPay revela crescimento de lucro e receita em pedido de IPO nos EUA

Reuters - O banco digital PicPay revelou um aumento na receita de nove meses em seu pedido de oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos nesta segunda-feira.

A empresa com sede em São Paulo divulgou um lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, em comparação com R$ 172 milhões um ano antes. A receita total somou R$ 7,26 bilhões no período, em comparação com R$ 3,78 bilhões no ano anterior.

O número de clientes ativos subiu de 37,5 milhões para 42,1 milhões no final de setembro do ano passado, com a receita média trimestral por cliente ativo passando de R$ 38,10 para R$ 65,40, enquanto o custo de servir subiu de R$ 16,80 para R$ 17,80.

A companhia também divulgou um volume total de pagamentos (TPV) de R$ 392,46 bilhões nos nove meses encerrados em setembro do ano passado, quase 32% acima do registrado no mesmo período de 2024.

A PicPay, controlada pela holding J&F, que também controla a processadora de carnes JBS, está fazendo uma segunda tentativa de abrir seu capital nos EUA, depois de ter descartado planos de IPO em 2021 em meio a condições de mercado adversas.

O mercado de IPOs dos EUA recuperou a força em 2025 após quase três anos de atividade lenta, mas as esperanças de uma recuperação mais forte foram atenuadas pela volatilidade impulsionada pelas tarifas de importação criadas pelo governo de Donald Trump, paralisação prolongada do governo norte-americano e queda no valor de ações de empresas ligadas à tecnologia de inteligência artificial no final do ano passado.

Analistas esperam que o mercado de IPOs retome uma recuperação em 2026, com mais empresas de criptomoedas e fintechs sinalizando planos de abertura de capital, incluindo o neobanco britânico Revolut, a bolsa de moedas digitais Kraken e o aplicativo japonês de pagamentos PayPay.

A PicPay planeja ser listada na Nasdaq sob o símbolo "PICS" e usar os recursos do IPO para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais, cumprimento de requisitos de capital regulatório e investimentos.

Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets são os coordenadores globais da oferta.