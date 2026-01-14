JBS Terminais retoma volume operacional pré-paralisação do Porto de Itajaí

247 - A JBS Terminais encerrou 2025 com crescimento expressivo e resultado histórico. Em seu primeiro ano completo de operação no terminal, a Companhia movimentou quase 390 mil TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés), volume 11% superior ao registrado em 2022, período que antecedeu a paralisação das atividades do terminal, consolidando-se como um hub logístico estratégico para o Sul do Brasil.



Desde que assumiu a gestão da área arrendada em outubro de 2024, a JBS Terminais imprimiu um ritmo de alta eficiência operacional, superando a marca de 430 mil TEUs movimentados. Em apenas 15 meses sob nova administração, a Companhia já atendeu a uma carteira diversificada de três mil clientes, reafirmando a confiança do mercado na retomada da competitividade de Itajaí como porta de entrada e saída para o comércio global.



Para sustentar essa aceleração e garantir a conectividade internacional, a Companhia investiu aproximadamente R$ 220 milhões em modernização tecnológica e infraestrutura de ponta. O aporte financeiro viabilizou a aquisição de dois guindastes móveis de última geração, os MHC Konecranes Gottwald ESP.9, que possuem capacidade para 125 toneladas e alcance de até 20 fileiras de contêineres. Além disso, o terminal reforçou sua vocação para o setor de proteína e cargas refrigeradas com a instalação de 1.708 tomadas para reefers (contêineres refrigerados) e otimizou o fluxo logístico terrestre com a implementação de oito gates reversíveis (acessos de entrada e saída que podem ter seu sentido invertido conforme a necessidade operacional do terminal).



Aristides Russi Junior, presidente da JBS Terminais, destaca que o foco estratégico está na eficiência absoluta do fluxo de cargas e no resgate do protagonismo regional do porto. Segundo o executivo, o plano de investimentos foi desenhado para converter o terminal em uma plataforma de alta performance, capaz de atender às demandas mais complexas das cadeias de suprimentos modernas. “A retomada dos volumes acima dos níveis pré-paralisação demonstra a resiliência do ativo e a assertividade da estratégia adotada pela Companhia desde o primeiro dia de gestão”, afirma.



A infraestrutura atual compreende uma área operacional de 180 mil metros quadrados, com 1.030 metros de cais e quatro berços que oferecem 14 metros de profundidade. Essa robustez física permite ao terminal operar hoje com 10 linhas de navegação regulares e sete escalas semanais, conectando Santa Catarina diretamente a mercados essenciais na Ásia, Europa, Américas, Oriente Médio e África. Ao longo de 2025, o terminal recebeu 384 embarcações, com forte atuação nos segmentos de Full Conteiner LC e Full Conteiner CB. Neste mês, a JBS Terminais adicionará mais um serviço ao seu portfólio, o LUX, que conectará o Brasil ao Norte da Europa com escalas semanais em Itajaí.



A diversidade das mercadorias movimentadas reflete a força econômica do estado e a capacidade de operar múltiplos tipos de carga do terminal. No acumulado do ano, as carnes lideram a pauta exportadora, seguidas pela madeira. O porto também se destaca na importação e exportação de plásticos, alimentos preparados para animais e máquinas de alto valor agregado. Para o executivo, a JBS Terminais atua como um facilitador do desenvolvimento econômico, não apenas ao prover infraestrutura, mas ao garantir que a indústria regional tenha um canal de escoamento ágil e previsível.



O impacto social da operação também é um pilar central na estratégia da companhia. Atualmente, a JBS Terminais sustenta 345 colaboradores diretos e mobiliza diariamente cerca de 600 Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs). O presidente da empresa reforça que a operação em Itajaí foi estruturada para ser um modelo de excelência em gestão portuária, onde a conectividade global se traduz em desenvolvimento local sustentável, garantindo que o Porto de Itajaí siga como um dos principais motores de riqueza do Sul do Brasil.