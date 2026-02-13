Pilgrim’s Europe, da JBS, ganha prêmio de "Fabricante de Alimentos do Ano" no Reino Unido

247 - A Pilgrim’s Europe, controlada pela JBS, foi eleita Fabricante de Alimentos do Ano na 26ª edição do Food Manufacture Excellence Awards, realizada em Londres, no Reino Unido. A premiação é considerada uma das mais relevantes da indústria britânica de alimentos e bebidas e destaca empresas que alcançam elevados padrões operacionais e de eficiência.

De acordo com a companhia, o reconhecimento reflete a consolidação de uma estratégia baseada em investimentos robustos e modernização industrial. No ano fiscal de 2024, a empresa destinou £ 109 milhões (US$ 148,4 milhões) à ampliação e atualização de suas operações.

Investimentos e expansão produtiva

Do total investido, £ 40 milhões (US$ 54,4 milhões) foram aplicados no setor de aves, £ 19 milhões (US$ 25,8 milhões) na cadeia de suínos e £ 12 milhões (US$ 16,3 milhões) na divisão de refeições prontas. Os recursos foram direcionados à expansão de capacidade e à automação de processos. O foco em inovação contribuiu para o lançamento de mais de 700 novos produtos no último ano, reforçando a presença da companhia no mercado europeu e ampliando seu portfólio.

Gestão de pessoas e formação de talentos

A Pilgrim’s Europe reúne mais de 17 mil colaboradores distribuídos em mais de 40 fábricas na Europa. A empresa mantém programas de qualificação profissional, cursos técnicos e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de carreira, além de oferecer pacotes de benefícios.

Esse compromisso foi evidenciado com a conquista do "Future Talent Award" (Prêmio Talento do Futuro), entregue a Heather Grealy. A gerente sênior foi reconhecida por sua liderança à frente da marca Richmond, em um reconhecimento que reforça o pipeline de talentos estruturado pela companhia.

O presidente da Pilgrim’s Europe, Ivan Siqueira, destacou a importância da premiação. “Este reconhecimento é motivo de enorme orgulho para todos nós na Pilgrim’s Europe. Ele reflete o trabalho consistente de um time altamente comprometido, que todos os dias busca elevar padrões de qualidade, segurança e eficiência em nossas operações”, afirmou. “Trata-se de um prêmio que valida a estratégia que temos seguido e, principalmente, reconhece o esforço coletivo das nossas equipes”, completou.

Resultados financeiros em alta

A excelência operacional também se refletiu nos resultados financeiros. A empresa registrou lucro após impostos de £ 128,4 milhões (US$ 174,8 milhões), acima dos £ 106 milhões (US$ 144,3 milhões) obtidos no ano anterior. A margem de lucro avançou de 4,2% para 6%, enquanto a receita total alcançou £ 4,06 bilhões (US$ 5,5 bilhões).

Além do reconhecimento no Food Manufacture Excellence Awards, a Pilgrim’s Europe também recebeu o prêmio de "Fornecedor do Ano" concedido pela rede Sainsbury’s, reforçando sua posição entre os principais fornecedores do setor no Reino Unido.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global do setor de alimentos, com atuação em frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 282 mil pessoas e opera em mais de 20 países, entre eles Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Com presença em 180 países, a empresa reúne marcas como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo e Just Bare. A JBS também investe em negócios correlatos, como couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transporte, com foco na economia circular.