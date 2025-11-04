JBS lança no Pará carne bovina com rastreabilidade total

247 - A JBS entregou na segunda-feira (3) o primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual produzido no Pará. Segundo informações do Broadcast Agro, serviço de notícias do Grupo Estado, o lote de 12 toneladas foi desenvolvido pela Friboi e será comercializado nas lojas da rede Atacadão, do Grupo Carrefour Brasil, em Belém.

A iniciativa integra o programa Pecuária Sustentável, lançado em parceria entre o governo do Estado do Pará, a JBS, a The Nature Conservancy (TNC), o Grupo Carrefour Brasil e outros frigoríficos. A ação busca garantir transparência e sustentabilidade na produção, com a meta de identificar 100% dos animais com brincos eletrônicos até 2027.

Compromisso com a sustentabilidade

Para o presidente da Friboi, Renato Costa, o projeto representa um marco para o setor pecuário. “Esse é um avanço importante para toda a cadeia da pecuária. Ao apoiar os produtores na adoção das melhores práticas, reforçamos nosso compromisso com uma produção cada vez mais sustentável e transparente”, afirmou.

O Grupo Carrefour Brasil destacou que já realiza rastreabilidade por lote, mas agora amplia o controle para cada animal individualmente. De acordo com Nelcina Tropardi, vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico da empresa, “a rastreabilidade individual é um avanço importante, pois permite análises mais precisas de conformidade, incluindo fornecedores indiretos, e ao mesmo tempo aproxima o consumidor da origem do produto, fortalecendo a transparência, valorizando o produtor local e protegendo a floresta”.

Atacadão adota rastreabilidade como estratégia ESG

O CEO do Atacadão, Marco Oliveira, ressaltou que a participação no programa está em linha com os compromissos ambientais da rede. “O Pará está mostrando que é possível produzir com qualidade, responsabilidade e conformidade, garantindo que práticas sustentáveis sejam acessíveis a todos”, afirmou.

Os bois rastreados foram fornecidos pela AgroCumaru, do Grupo Mafra, para processamento pela Friboi. O CFO da empresa, Carlos Mafra Júnior, destacou o pioneirismo da iniciativa. “A rastreabilidade chegou para ficar, e é motivo de orgulho ver o Pará saindo na frente. Esse avanço traz mais valor para o nosso trabalho e reconhecimento para quem faz pecuária com responsabilidade.”

Expansão prevista até 2027

De acordo com as companhias envolvidas, o programa poderá abastecer, até 2027, outros Estados com carne rastreada e livre de desmatamento — incluindo São Paulo — por meio dos frigoríficos localizados no Pará. Para o diretor de Amazônia da TNC, José Otávio Passos, o impacto vai além da produção. “A comercialização do primeiro lote de carne rastreada marca o início de uma nova era para a pecuária no Pará. Com foco na redução do desmatamento e na valorização das boas práticas, o programa de identificação individual transforma o setor ao promover integridade socioambiental, apoiar pequenos produtores e estabelecer critérios claros de reconhecimento.”