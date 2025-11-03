Leilão da Rota Sertaneja desperta disputa entre quatro grupos

247 - O leilão da concessão rodoviária Rota Sertaneja, que acontecerá nesta quinta-feira (6) na sede da B3, em São Paulo, movimenta o setor de infraestrutura e promete uma disputa acirrada entre grandes grupos empresariais. O projeto, que prevê R$ 5,3 bilhões em investimentos, conecta Goiânia (GO) a Uberaba (MG) e Fronteira (MG), na divisa com São Paulo.

De acordo com informações publicadas pelo Valor Econômico, ao menos quatro grupos entregaram propostas na segunda-feira (3): a francesa Vinci, o consórcio formado pela Construcap e a espanhola Copasa, além da XP e da Way Concessões. O resultado será definido com base no maior desconto oferecido sobre a tarifa básica de pedágio, que foi fixada em R$ 0,13482 por quilômetro.

O corredor viário tem 530,6 km de extensão e inclui 42 km de duplicações, 4 km de contornos e 31,8 km de faixas adicionais. Além das obras, o contrato de concessão prevê R$ 4,9 bilhões em custos operacionais ao longo dos 30 anos de vigência.

Seguindo o modelo adotado pelo governo federal em leilões anteriores, o vencedor será aquele que oferecer o maior desconto sobre a tarifa, com a exigência de aporte adicional caso o deságio ultrapasse 18%. Esse valor extra será destinado ao próprio projeto, reforçando o equilíbrio financeiro da concessão.

O interesse demonstrado pelas companhias reforça o dinamismo do mercado de concessões de infraestrutura, especialmente em corredores estratégicos que ligam o Centro-Oeste ao Sudeste do país. A expectativa do setor é que o leilão confirme o apetite de investidores estrangeiros e nacionais por ativos de longo prazo em rodovias brasileiras.