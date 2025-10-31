Silveira comemora leilão de transmissão e impulsiona energia limpa

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou nesta sexta-feira (31) o resultado do Leilão de Transmissão nº 4/2025, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na sede da B3, em São Paulo. O certame atraiu investimentos de R$ 5,53 bilhões, que serão aplicados em 12 estados brasileiros, consolidando um novo avanço na expansão da infraestrutura elétrica do país.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o leilão contou com forte adesão de investidores e reflete a confiança no setor elétrico nacional. O evento integra o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e reforça o compromisso do governo federal com o desenvolvimento sustentável e a segurança energética.

“O sucesso desse leilão demonstra que o Brasil continua sendo um dos destinos mais atrativos do mundo para investimentos em energia”, afirmou Alexandre Silveira. Segundo o ministro, o país avança na integração de fontes renováveis à malha de transmissão, com foco em garantir energia de qualidade a mais famílias. “Estamos fortalecendo a malha de transmissão, integrando novas fontes renováveis e garantindo que a energia chegue a mais famílias no Brasil, com qualidade e confiabilidade. É desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental e inclusão social”, destacou.

Expansão e inovação tecnológica

Foram ofertados sete lotes de empreendimentos que totalizam 1.081 quilômetros de novas linhas de transmissão e subestações com capacidade de 2.000 MVA. As obras beneficiarão os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. A estimativa é que os projetos gerem cerca de 13 mil empregos diretos e indiretos, com prazos de execução entre 42 e 60 meses após a assinatura dos contratos.

Entre os destaques técnicos estão a construção de uma linha subterrânea de 345 kV na Região Metropolitana de São Paulo, com 11 quilômetros de extensão — projetada especialmente para atender à crescente demanda de data centers — e a instalação de compensadores síncronos em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte, tecnologias essenciais para garantir a estabilidade e flexibilidade do sistema elétrico com alta presença de energia renovável.

O reforço estrutural no subsistema Acre-Rondônia também é um dos pontos estratégicos, ao ampliar a integração da região Norte ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Competitividade e economia ao consumidor

O leilão foi marcado por intensa disputa entre os participantes, resultando em um deságio médio de 47,98% sobre a Receita Anual Permitida (RAP) máxima fixada pela ANEEL. Do valor de referência de R$ 937 milhões anuais, as propostas vencedoras totalizaram R$ 487 milhões por ano — uma economia estimada em R$ 11 bilhões que será repassada aos consumidores ao longo dos 30 anos de concessão.

Entre os principais vencedores, o Shalom FIP Multiestratégia obteve o maior deságio do certame, com 57,51% em relação à RAP de R$ 64 milhões no Lote 1, voltado à Grande São Paulo. No Lote 4, a FIP Warehouse ofereceu R$ 116,2 milhões, com deságio de 47,3%, enquanto a CPFL Transmissão venceu o Lote 3 com 53,93% de redução. Já a Rialma levou o Lote 2 com 36,73% de deságio e a Axia Energia conquistou os Lotes 6 e 7, com descontos entre 44% e 51%, somando mais de R$ 1,6 bilhão em investimentos.

Energia limpa e desenvolvimento sustentável

O Ministério de Minas e Energia enfatizou que os investimentos são fundamentais para a expansão das fontes renováveis, como solar e eólica, além de garantir o atendimento à crescente demanda de setores de alta intensidade energética, como os data centers. As novas obras também reforçarão a confiabilidade do sistema elétrico, contribuindo para uma transição energética justa, segura e ambientalmente responsável.

O resultado do Leilão de Transmissão nº 4/2025 reafirma o papel do Brasil como um dos líderes globais em investimentos em infraestrutura energética sustentável, promovendo desenvolvimento regional e inclusão social por meio da energia limpa.