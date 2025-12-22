Moçambique autoriza importação de material genético avícola do Brasil

247 - O governo de Moçambique autorizou a importação de material genético avícola do Brasil, incluindo ovos férteis e pintos de um dia. A decisão representa um avanço na relação comercial entre os dois países e amplia a presença do agronegócio brasileiro no mercado africano.

O anúncio foi feito na segunda-feira (22) pelo Ministério da Agricultura, que ressaltou os impactos positivos da medida para o desenvolvimento do setor avícola moçambicano e para a estratégia brasileira de expansão internacional. Segundo a pasta, a autorização contribui para o aprimoramento da produção local e reforça a diversificação das parcerias comerciais do Brasil.

“Além de contribuir para a melhoria de qualidade do plantel moçambicano, esta abertura de mercado promove a diversificação das parcerias do Brasil e a expansão do agronegócio brasileiro na África”, informou o ministério em nota oficial.

Com cerca de 33 milhões de habitantes, Moçambique tem ampliado a importação de produtos agropecuários brasileiros. Entre janeiro e novembro de 2025, o país adquiriu mais de US$ 24 milhões em mercadorias do setor, com destaque para proteínas de origem animal.

O Ministério da Agricultura também destacou que a nova autorização se insere em um processo mais amplo de abertura de mercados externos. “Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 521 novas oportunidades de comércio, em 81 destinos, desde o início de 2023”, informou a pasta.

A liberação do mercado moçambicano para material genético avícola reforça o papel do Brasil como fornecedor relevante de insumos e tecnologia agropecuária, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da cadeia produtiva de aves no país africano.