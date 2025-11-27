Muffato adquire 10% do Assaí e aciona análise do Cade

247 - A família Muffato construiu uma exposição econômica de aproximadamente 10% no Assaí, segundo informou o Brazil Stock Guide. A operação envolve ações e derivativos e insere um concorrente direto na base acionária da segunda maior varejista de alimentos do país.

De acordo com a publicação, o investimento será analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), já que o Assaí não possui acionista controlador e tem o capital amplamente pulverizado entre investidores institucionais.

A posição dos irmãos Ederson e Everton Muffato foi montada por meio de compras diretas e contratos derivativos. Eles afirmam que o investimento tem caráter exclusivamente financeiro e que não há intenção de influenciar a gestão da empresa nem de firmar acordos de voto além dos já informados.

Com cerca de 10% de exposição econômica, a família Muffato passa a figurar entre os principais acionistas do Assaí, ao lado da Orbis, que detém cerca de 12% do capital, e dos fundos Dynamo, Conifer e Wishbone, cada um com aproximadamente 5%.

O Assaí opera cerca de 300 lojas no modelo de atacarejo e registra faturamento anual estimado em R$ 80 bilhões. O Grupo Muffato, controlador das redes de supermercados e atacarejo no Paraná e em São Paulo, movimenta aproximadamente R$ 17 bilhões por ano em mais de 100 unidades.

A operação representa o ingresso de um competidor relevante na estrutura acionária de uma empresa rival e será avaliada pelo Cade para medir eventuais impactos concorrenciais em um setor marcado pela expansão acelerada e pela disputa territorial entre grandes redes.