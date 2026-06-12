Nubank culpa "erro operacional" por alerta indevido sobre fechamento do banco

247 - O Nubank afirmou que um erro operacional pontual levou ao envio indevido de mensagens a clientes informando, de forma equivocada, que o Banco Central teria decretado a liquidação extrajudicial do banco digital.

A fintech informou que apenas uma parcela de sua base recebeu os comunicados e reforçou que mantém todas as licenças ativas, sem qualquer impacto em suas operações. O Banco Central também negou a existência de qualquer medida de liquidação contra o Nubank.

Os relatos começaram após clientes receberem mensagens por e-mail e pelo aplicativo com o título “Aviso importante sobre seu ativo do Nubank”. No conteúdo, o comunicado dizia que a custódia das carteiras seria atualizada em breve e que todos os valores associados ao Nubank seriam encerrados.

Segundo apuração do Broadcast, cerca de 20 mil clientes teriam sido impactados pelo envio indevido. Nas redes sociais, usuários publicaram capturas dos avisos recebidos e também conversas com o atendimento da fintech, em que a empresa informava estar avaliando a situação internamente.

Em uma das interações divulgadas, uma atendente atribuiu o envio automático das mensagens a um “contratempo momentâneo”. O teor do alerta, no entanto, aumentou a apreensão entre clientes ao mencionar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e orientar sobre procedimentos para solicitar valores garantidos pelo fundo.

A menção ao FGC deu ao comunicado aparência de urgência, já que o mecanismo é associado à proteção de determinados investimentos em caso de problemas com instituições financeiras. O Banco Central, porém, reforçou que a informação sobre liquidação do Nubank não procede.

Em nota, o Nubank afirmou que sua operação segue funcionando com segurança e estabilidade. A instituição também pediu desculpas aos clientes afetados pelo episódio.

“Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso em manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos”, declarou o Nubank.