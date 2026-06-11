Revolut nomeia Paulo Guedes para conselho consultivo no Brasil

247 - A fintech britânica Revolut anunciou a entrada do ex-ministro Paulo Guedes em seu conselho consultivo independente no Brasil, em um movimento voltado ao fortalecimento da governança da operação local.

Além de Guedes, o grupo contará com Luiz Lobo, integrante de conselhos e comitês de risco e auditoria em instituições financeiras, entre elas a Caixa Econômica Federal e o BR Partners, e com Ana Novaes, executiva que já atuou em conselhos como o da B3 e passou seis anos no conselho do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

O CEO da Revolut Brasil, Glauber Mota, afirmou em nota que a chegada dos novos nomes reforça a estrutura institucional da companhia no país. “Estamos construindo uma operação de longo prazo no Brasil, alinhada aos mais altos padrões globais de governança e supervisão. A chegada de Paulo Guedes, Luiz Lobo e Ana Novaes fortalece significativamente nossas capacidades institucionais e agrega experiências altamente complementares”, declarou.

No comunicado, a Revolut destacou que Paulo Guedes, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, poderá contribuir com sua trajetória em macroeconomia, mercados financeiros e de capitais. “Seu conhecimento macroeconômico e sua extensa rede de relacionamentos internacionais foram fatores determinantes para sua incorporação ao grupo de conselheiros da Revolut”, afirmou a empresa.

Fundada em 2015 no Reino Unido, a Revolut chegou ao mercado brasileiro em 2023. No país, a fintech oferece atualmente produtos como conta corrente em reais, crédito, investimentos e conta global em várias moedas.

Globalmente, a empresa afirma ter 75 milhões de clientes. A Revolut também busca avançar nos Estados Unidos, considerado o maior mercado financeiro do mundo, em uma estratégia semelhante à adotada por outras fintechs de expansão internacional, como o Nubank.