Lula e presidente do México discutem parceria entre Petrobras e Pemex

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, discutiram uma possível parceria entre a Petrobras e a estatal mexicana Pemex durante uma videoconferência realizada nesta semana. A conversa reforça o movimento de aproximação entre as duas maiores economias da América Latina e o interesse comum em ampliar a cooperação energética.

Segundo a Bloomberg, com base em comunicados divulgados pelas chancelarias brasileira e mexicana, os dois líderes abordaram projetos ligados aos setores de petróleo e biocombustíveis, além de iniciativas voltadas ao fortalecimento das relações comerciais entre os dois países.

Energia no centro da agenda bilateral

A eventual parceria entre Petrobras e Pemex foi um dos principais temas da reunião. Embora os governos não tenham divulgado detalhes sobre o formato da cooperação, a iniciativa já vinha sendo discutida nos últimos meses.

Em maio, Claudia Sheinbaum afirmou que as duas empresas estudavam formas de colaboração em projetos de exploração de petróleo em águas profundas e rasas. Nesse cenário, a Petrobras poderia contribuir com sua experiência técnica acumulada em operações offshore.

Lula tem defendido de forma recorrente uma maior integração energética na América Latina. O presidente brasileiro também já manifestou interesse em ampliar a cooperação para a exploração de petróleo no Golfo do México, região que apresenta grande potencial de produção, mas que ainda registra desenvolvimento limitado em águas mexicanas quando comparado ao lado norte-americano.

Brasil e México querem ampliar comércio

Além da pauta energética, Lula e Sheinbaum concordaram em aprofundar as negociações para atualizar o marco legal que regula as relações comerciais entre Brasil e México.

De acordo com o comunicado conjunto, os governos pretendem avançar na modernização dos instrumentos que orientam o comércio bilateral, abrindo caminho para novas oportunidades de negócios, investimentos e integração produtiva.

A possibilidade de uma visita da presidente mexicana ao Brasil também foi mencionada anteriormente por Sheinbaum, mas nenhuma data foi anunciada após a reunião.

Apoio a Cuba também entrou na pauta

A videoconferência, que contou com a participação dos ministros das Relações Exteriores dos dois países e durou cerca de 40 minutos, abordou ainda temas da agenda internacional.

Lula e Sheinbaum reiteraram apoio ao fim do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba e defenderam esforços para enfrentar a crise humanitária vivida pela ilha caribenha.

Cuba enfrenta dificuldades econômicas agravadas por sucessivas crises de abastecimento, incluindo a escassez de combustíveis, situação que tem impactado diretamente a população e os serviços essenciais do país.