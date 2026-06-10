Lula conversa com Sheinbaum sobre cooperação bilateral entre Brasil e México

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, realizaram nesta quarta-feira (10) uma videoconferência de 40 minutos para avaliar os avanços dos compromissos de cooperação e diálogo político assumidos pelos dois governos nos últimos meses. Os chefes de Estado foram acompanhados pelos chanceleres Mauro Vieira e Roberto Velasco durante a conversa.

Entre os assuntos tratados esteve a agenda de cooperação energética. Os dois mandatários destacaram os resultados de visitas e reuniões recentes voltadas ao fortalecimento da parceria no setor, incluindo iniciativas relacionadas aos biocombustíveis e a possibilidade de celebração de um instrumento entre a Petróleos Mexicanos e a Petrobras.

Atualização do marco comercial

Lula e Sheinbaum também concordaram em aprofundar as discussões para revisar e atualizar o marco jurídico que regula as relações comerciais entre os dois países. Os líderes ainda reconheceram avanços na cooperação em áreas como saúde, turismo, governança pública, ciência, tecnologia e inovação.

Os governos pretendem ampliar as ações conjuntas nesses setores. Durante a conversa, Brasil e México reafirmaram o compromisso com o multilateralismo, o direito internacional, a democracia e o princípio da não ingerência.

Cuba e situação humanitária

Os presidentes confirmaram sua posição favorável ao fim do embargo imposto a Cuba e manifestaram preocupação com a situação humanitária enfrentada pelo país caribenho. Nesse contexto, determinaram que suas chancelarias organizem, em data próxima, a VI Reunião da Comissão Binacional México-Brasil, principal mecanismo de diálogo político e cooperação entre os dois países, com o objetivo de avançar nas iniciativas em andamento.

Outro ponto de convergência foi o apoio conjunto à candidatura de Michelle Bachelet para o cargo de próxima secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ao final da videoconferência, Lula desejou sucesso a Sheinbaum na realização da Copa do Mundo FIFA de 2026. O México será um dos três países-sede da competição.