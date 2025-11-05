Nubank integra NuPay ao checkout da Amazon

247 - O Nubank anunciou, nesta quarta-feira (5), a integração do NuPay como meio de pagamento diretamente no checkout da Amazon, em parceria inédita entre o banco digital e a gigante do e-commerce. A novidade promete compras totalmente digitais, sem redigitar dados nem sair da página da Amazon, além de oferecer condições especiais como limite de crédito adicional e mais opções de parcelamento

A informação foi publicada inicialmente pelo Broadcast (Estadão), que detalhou que o lançamento ocorrerá de forma escalonada ao longo das próximas semanas, começando pelas modalidades de parcelamento com juros e pela concessão de limite adicional, antes de incorporar crédito sem juros e débito

Segundo o Nubank, os clientes poderão habilitar o NuPay diretamente no momento do pagamento, tornando o fluxo de compra mais simples e contínuo dentro da plataforma da Amazon. Ao reduzir fricções no checkout e ampliar alternativas de financiamento, a integração mira aumentar a conversão de vendas e a recorrência de clientes

Em nota, o vice-presidente de Ecossistema Digital do Nubank, Fausto Ibarra, destacou o foco das empresas na experiência do usuário: “Amazon e Nubank são empresas reconhecidas pela sua obsessão por clientes, e a integração do NuPay como método de pagamento demonstra o compromisso das duas companhias em entregar uma experiência cada vez mais completa para seus milhões de clientes, agora com ainda mais facilidade no pagamento e benefícios exclusivos”

Na prática, a parceria combina a base de consumidores da Amazon com a infraestrutura de pagamentos do Nubank, oferecendo alternativa nativa ao cartão tradicional. O desenho gradual do lançamento indica que os recursos serão ativados em etapas, começando por produtos de crédito com juros — em geral, mais simples de operacionalizar — e avançando para crédito sem juros e débito, que exigem regras e integrações adicionais