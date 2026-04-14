Oncoclínicas encerra negociações com Porto e Fleury sobre fusão

247 - A Oncoclínicas anunciou, nesta terça-feira (14), o encerramento das negociações com a Porto e o Fleury para uma possível combinação de negócios, após as empresas decidirem não renovar o período de exclusividade previsto em um termo de compromisso não vinculante. Com o fim do prazo em 12 de abril, o projeto de criação de uma nova sociedade foi oficialmente abandonado.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia detalhou que a decisão foi tomada em comum acordo entre as três empresas.

O plano previa a constituição de uma nova empresa, com aporte de ativos pela Oncoclínicas, além de investimento primário por parte da Porto e do Fleury. A operação também incluiria a emissão de debêntures conversíveis em ações.

Com o encerramento das tratativas, a Oncoclínicas informou que seguirá avaliando alternativas estratégicas para enfrentar sua situação econômico-financeira. Segundo a empresa, surgiram novas possibilidades nas últimas semanas, que não puderam ser exploradas devido à cláusula de exclusividade vigente até então.

A companhia também comunicou que protocolou uma ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é suspender os efeitos de cláusulas contratuais que poderiam antecipar o vencimento de dívidas, além de interromper a exigibilidade de obrigações relacionadas a instrumentos financeiros e instituições envolvidas.

“A medida foi ajuizada hoje pela Oncoclínicas, em conjunto com suas afiliadas, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e que os pedidos liminares ainda aguardam análise do juízo competente”, informou a empresa no documento.

Apesar do cenário, a Oncoclínicas destacou que mantém suas operações normalmente e segue em diálogo com credores, buscando um acordo que atenda aos interesses de seus investidores.