Hapvida cancela compra de hospital da Oncoclínicas no Rio

247 - A Hapvida informou, na terça-feira (27), que decidiu não concluir a aquisição do Hospital de Oncologia do Méier, no Rio de Janeiro, ativo pertencente à Oncoclínicas. A operação vinha sendo negociada desde agosto do ano passado e envolvia uma unidade especializada em oncologia localizada na zona norte da capital fluminense.

Segundo comunicado ao mercado, a companhia explicou que a transação estava condicionada à realização de diligências, à negociação e assinatura dos contratos definitivos e ao cumprimento das condições usuais de fechamento. Ao final dessas etapas, as partes não chegaram a um acordo considerado satisfatório, o que levou à interrupção das tratativas.

O valor inicialmente atribuído ao negócio era de R$ 5,3 milhões, quantia que ainda seria ajustada pela dívida líquida e pelo capital de giro na data de fechamento, conforme práticas comuns nesse tipo de operação. O Hospital de Oncologia do Méier conta com cerca de 80 leitos, quatro salas cirúrgicas, consultórios ambulatoriais, centro de diagnóstico por imagem e serviço integrado de radioterapia.

Em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Hapvida explicou a decisão: “Concluídas as etapas aplicáveis, as partes não alcançaram termos e condições satisfatórios e, por isso, a companhia decidiu rescindir o contrato vinculante, encerrando as tratativas”.

A empresa ressaltou ainda que mantém disciplina e rigor na alocação de capital e continua avaliando oportunidades alinhadas à sua estratégia de crescimento. Nesse contexto, informou a revisão do cronograma de um projeto próprio no Rio de Janeiro. “Nessa linha, [a Hapvida] revisou o cronograma de planejamento e obras do seu novo hospital no Rio de Janeiro, da Cidade Nova, para antecipar sua inauguração (prevista para o primeiro semestre de 2027)”, afirmou a companhia.

De acordo com a Hapvida, a nova unidade será um hospital de alta complexidade, com capacidade de até 250 leitos, e deverá ampliar a oferta assistencial, além de dar suporte à demanda da operadora na região metropolitana do Rio.