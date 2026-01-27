Grupo chinês Anta Sports se torna maior acionista da Puma

247 - O grupo chinês Anta Sports firmou um acordo para se tornar o principal acionista da fabricante alemã de artigos esportivos Puma, ao adquirir uma participação relevante da empresa por US$ 1,79 bilhão, valor equivalente a cerca de R$ 9,4 bilhões. A operação marca um movimento estratégico de expansão internacional da companhia asiática e reposiciona o controle acionário de uma das marcas mais tradicionais do setor esportivo global, segundo informou a agência AFP.

De acordo com documentos apresentados nesta terça-feira (27) à Bolsa de Hong Kong, a Anta Sports comprará 43 milhões de ações da Puma, atualmente pertencentes ao grupo Artemis, holding da família francesa Pinault. Cada papel será adquirido pelo valor de 35 euros, o que corresponde a aproximadamente US$ 41 ou R$ 217. Com a transação, a empresa chinesa passará a deter cerca de 29% do capital da Puma, tornando-se sua maior acionista individual.

O valor acertado na negociação representa um prêmio expressivo em relação ao desempenho recente das ações da Puma no mercado financeiro. Segundo dados da agência econômica Bloomberg, o preço acordado supera em mais de 60% o último valor de fechamento dos papéis da companhia alemã, sinalizando a aposta da Anta Sports no potencial de crescimento e valorização da marca no médio e longo prazo.

A entrada do conglomerado chinês no capital da Puma ocorre em um momento de intensificação da concorrência global no setor de artigos esportivos, dominado por grandes grupos multinacionais. A operação também reforça a tendência de expansão de empresas asiáticas por meio da aquisição de participações estratégicas em marcas tradicionais europeias, ampliando sua presença em mercados maduros e diversificados.