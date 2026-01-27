Índia e Airbus buscam integrar pequenas empresas do país à cadeia industrial da aviação

247 - O ministro da Aviação Civil da Índia, Ram Mohan Naidu, realizou uma reunião com altos executivos da Airbus para discutir formas de aprofundar a integração das micro, pequenas e médias empresas (MSMEs, na sigla em inglês) indianas às cadeias globais de suprimento da aviação, refletindo o papel crescente da Índia no ecossistema aeroespacial mundial. A reportagem é da agência ANI.

O ministro encontrou-se com Wouter van Wersch, vice-presidente executivo internacional da Airbus, e Jurgen Westermeier, presidente e diretor-geral da Airbus Índia e Sul da Ásia. As discussões se concentraram no fortalecimento da cooperação entre a Airbus e a indústria indiana, especialmente as MSMEs, em um momento em que a Índia continua a se consolidar como um importante polo de manufatura e inovação para o setor global de aviação.

Ao compartilhar detalhes do encontro em uma publicação nas redes sociais, o ministro da Aviação Civil afirmou que a Índia emergiu como um polo de convergência para interesses, inovação e investimentos de fabricantes globais de equipamentos originais (OEMs).

“Reuni-me hoje com Wouter van Wersch (vice-presidente executivo internacional da Airbus) e Jurgen Westermeier (presidente e diretor-geral da Airbus Índia e Sul da Ásia). Tivemos uma interação muito positiva sobre o aprofundamento da integração das MSMEs indianas às cadeias globais de suprimento da aviação”, disse o ministro em sua postagem.

Ele destacou que os grandes grupos aeroespaciais globais estão olhando cada vez mais para a Índia não apenas como um mercado, mas também como uma base estratégica para manufatura e integração de cadeias produtivas.

O ministro acrescentou que o ecossistema de aviação da Índia está evoluindo de forma constante para se tornar uma grande indústria, com forte ênfase na manufatura nacional. Segundo ele, o país vem ampliando a produção doméstica de componentes aeronáuticos e avançando no desenvolvimento de aeronaves regionais de transporte, refletindo o fortalecimento das capacidades indianas no setor aeroespacial.

Ao destacar um marco importante na trajetória industrial do país, o ministro afirmou que todas as oito portas da aeronave Airbus A220 já são fabricadas na Índia. Esse avanço evidencia a expansão do papel das empresas indianas na rede global de produção de um dos maiores fabricantes de aeronaves do mundo.

A reunião ocorre em um momento de rápido crescimento do setor de aviação civil da Índia, impulsionado pelo aumento do tráfego aéreo, pelo desenvolvimento da infraestrutura e por uma forte política de incentivo ao programa “Make in India”. O foco nas MSMEs deve ajudar pequenas empresas indianas a acessar mercados globais, tecnologias avançadas e oportunidades de negócios de longo prazo.

A interação entre o ministro da Aviação Civil e a liderança da Airbus demonstra os esforços contínuos para aprofundar parcerias internacionais e acelerar a transformação do ecossistema de aviação da Índia em uma indústria globalmente integrada e orientada à manufatura.