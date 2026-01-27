Adani e Embraer firmam parceria para produzir aeronaves na Índia

247 - O conglomerado indiano Adani e a fabricante brasileira Embraer anunciaram nesta terça-feira (27) a assinatura de um acordo estratégico para a produção de aeronaves na Índia. A iniciativa está alinhada à ambição do país asiático de se tornar uma referência mundial no setor da aviação, fortalecendo sua indústria local e ampliando sua capacidade tecnológica e produtiva no segmento, informa a agência AFP.

De acordo com um comunicado conjunto, as duas empresas planejam estabelecer uma linha de montagem em território indiano e cooperar em diferentes frentes da cadeia aeronáutica. A parceria inclui não apenas a produção de aviões, mas também ações voltadas à formação de pilotos e ao desenvolvimento de competências técnicas ligadas ao setor.

No texto oficial, as companhias destacam o impacto econômico esperado do projeto. “O ecossistema proposto está destinado a apoiar a demanda interna e, simultaneamente, gerar um número significativo de empregos diretos e indiretos”, afirma o comunicado. Os termos financeiros do acordo, no entanto, não foram detalhados pelas empresas.

A colaboração entre a Embraer, uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo, e o grupo Adani, com forte presença em infraestrutura e energia na Índia, reforça o movimento de internacionalização da indústria aeronáutica e a estratégia indiana de atrair investimentos e tecnologia para consolidar sua posição no mercado global de aviação.

Leia, abaixo, o comunicado emitido pela Embraer:

A Embraer (NYSE: EMBJ / B3: EMBJ3), uma das líderes globais no setor aeroespacial, e a Adani Defence & Aerospace, uma das líderes do setor aeroespacial indiano e a principal companhia do Grupo Adani, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) para desenvolver na Índia um ecossistema integrado de aeronaves com foco na aviação comercial regional. As companhias planejam cooperar na fabricação de aviões, na cadeia de suprimentos, nos serviços de pós‑venda e no treinamento de pilotos.

A parceria tem como objetivo instalar uma unidade de produção de aeronaves na Índia e ampliar, de forma gradual, o conteúdo produzido localmente, apoiando o programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA, na sigla em inglês). A iniciativa também se alinha aos programas Aatmanirbhar Bharat (Índia Autossuficiente), que busca fortalecer a capacidade industrial no país, e ao UDAN — política nacional dedicada à ampliação da conectividade aérea regional.

“A Índia é um mercado fundamental para a Embraer, e esta parceria reúne nossa experiência no setor aeronáutico às sólidas capacidades industriais da Adani e ao seu compromisso com o desenvolvimento da indústria local”, afirma Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. “Juntos, avaliaremos as soluções mais viáveis, avançadas e eficientes para apoiar o desenvolvimento do programa RTA na Índia e os próximos passos para sua implementação.”

A parceria se apoiará na ampla experiência da Embraer em engenharia e fabricação de aeronaves, somada à presença da Adani em toda a cadeia de valor da aviação, incluindo infraestrutura aeroportuária, produção aeroespacial, serviços de MRO e treinamento de pilotos.

“A aviação regional é essencial para o crescimento econômico. Com a ampliação da conectividade aérea em metrópoles regionais e cidades do interior do país, a criação de uma estrutura robusta para a aviação regional tornouse ainda mais necessária na Índia”, afirma Jeet Adani, Diretor da Adani Defence & Aerospace. “Essa parceria também reforçará as relações estratégicas entre Índia e Brasil, unindo capacidades complementares dos dois países.”

O ecossistema proposto tem como objetivo atender à demanda doméstica e gerar um número significativo de empregos diretos e indiretos nas áreas de engenharia, fabricação, logística e serviços de suporte.

“Estamos contribuindo para estruturar o futuro da aviação regional na Índia — um movimento decisivo para impulsionar a capacidade industrial do país, reduzir desigualdades entre regiões, criar empregos altamente qualificados e fortalecer a posição da Índia no cenário aeroespacial global”, afirma Ashish Rajvanshi, Presidente & CEO da Adani Defence & Aerospace.

A Embraer tem uma presença consolidada e em expansão na Índia, onde quase 50 aeronaves da companhia — distribuídas em 11 modelos — operam na aviação comercial, de defesa e executiva. Na Força Aérea Indiana, destacam se o Legacy 600 e o ‘Netra’ AEW&C, desenvolvido a partir da plataforma ERJ145. Já a Star Air conta com uma frota de 13 aeronaves, composta pelos jatos E175 e ERJ145.

A Adani Defence & Aerospace é a maior companhia privada integrada de defesa e aeroespacial da Índia, desenvolvendo capacidades críticas nos domínios terrestre, aéreo e marítimo. A empresa também promove a fabricação local de aeronaves e Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), em alinhamento com as prioridades de segurança da Índia e com as demandas internacionais. Com o mais amplo ecossistema de MRO do país e uma plataforma de treinamento de pilotos em rápida expansão, a Adani Defence & Aerospace fortalece toda a cadeia de valor da aviação indiana. Seu portfólio diversificado abrange aeronaves, VANTs, aviônicos, armas e munições, além de soluções de serviços e suporte, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de capacidades de longo prazo e a busca pela autossuficiência do país.

Sobre a Embraer

Companhia aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A companhia mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Sobre a Adani Defence & Aerospace

A Adani Defence & Aerospace é a maior empresa privada aeroespacial e de defesa da Índia, desenvolvendo capacidades críticas nos domínios terrestre, aéreo e marítimo. A companhia atua na fabricação local de aeronaves e Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), alinhada às prioridades de segurança nacional e às demandas internacionais.

Com o mais amplo ecossistema de MRO do país e uma plataforma de treinamento de pilotos em rápida expansão, a Adani Defence & Aerospace fortalece toda a cadeia de valor da aviação indiana. Seu portfólio diversificado inclui aeronaves, VANTs, aviônicos, armas e munições, além de soluções avançadas de serviços e suporte. A empresa mantém o compromisso com o desenvolvimento de capacidades de longo prazo e com a busca pela autossuficiência, em consonância com a visão Aatmanirbhar Bharat (Índia Autossuficiente).

Sobre a Adani Enterprises Ltd

A Adani Enterprises Limited (AEL) é a companhia âncora do Grupo Adani, um dos maiores conglomerados empresariais da Índia. Ao longo das últimas três décadas, a AEL tem liderado a criação de negócios emergentes de infraestrutura, impulsionando o desenvolvimento do país e transformando-os em empresas independentes de capital aberto, como Adani Ports & SEZ, Adani Energy Solutions, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas e Adani Wilmar.

A próxima geração de investimentos estratégicos da AEL está focada em setores de alto impacto, como o ecossistema de hidrogênio verde, gestão aeroportuária, data centers, rodovias e indústrias de base — iniciativas que reforçam a autossuficiência da Índia e agregam valor à economia local.