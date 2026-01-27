Índia e União Europeia concluem acordo comercial histórico, diz Modi

247 - A Índia e a União Europeia concluíram um acordo comercial considerado histórico, após quase duas décadas de negociações intermitentes. O entendimento abre caminho para a liberalização do vasto e tradicionalmente protegido mercado indiano ao comércio com o bloco europeu, formado por 27 países e principal parceiro comercial de Nova Délhi.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, segundo reportagem da agência Reuters. O acordo surge em um contexto de rearranjos globais nas relações comerciais, em meio à instabilidade nos vínculos com os Estados Unidos.

“Ontem, um grande acordo foi assinado entre a União Europeia e a Índia”, afirmou Modi. Segundo ele, o pacto vem sendo tratado internacionalmente como decisivo para a economia global. “Pessoas em todo o mundo estão chamando isso de o acordo definitivo. Este acordo trará grandes oportunidades para os 1,4 bilhão de habitantes da Índia e para os milhões de pessoas na Europa”, declarou o primeiro-ministro.

De acordo com Modi, o entendimento comercial entre a Índia e a União Europeia representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e aproximadamente um terço do comércio global. A expectativa é que o premiê indiano e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, façam um anúncio conjunto ainda nesta terça-feira, durante a cúpula Índia-UE em Nova Délhi, quando devem ser apresentados os detalhes do acordo.

As trocas comerciais entre a Índia e o bloco europeu alcançaram US$ 136,5 bilhões no ano fiscal encerrado em março de 2025, reforçando a relevância econômica da parceria. O pacto com a Índia foi firmado poucos dias depois de a União Europeia concluir um acordo estratégico com o Mercosul, além de entendimentos recentes com Indonésia, México e Suíça. No mesmo período, Nova Délhi também fechou acordos comerciais com Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Omã.

Essa sequência de tratados reflete os esforços de grandes economias para reduzir riscos diante das tensões com os Estados Unidos, agravadas por medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo norte-americano impôs tarifas de 50% sobre produtos indianos, e um acordo comercial entre Índia e Estados Unidos fracassou no ano passado após falhas de comunicação entre os dois governos.

Segundo um funcionário do governo indiano ouvido pela Reuters, a assinatura formal do acordo com a União Europeia ocorrerá após um processo de revisão legal, que deve durar de cinco a seis meses. “Esperamos que o acordo seja implementado eWe expect the deal to be implemented dentro de um ano”, afirmou o representante, sem ser identificado, ao comentar o cronograma de implementação do pacto.