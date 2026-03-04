Pão de Açúcar envia carta para acalmar fornecedores em meio a renegociação de dívidas

247 – Em meio ao aumento de notícias sobre a necessidade de abrir negociações com credores, o comando do GPA (Grupo Pão de Açúcar) decidiu se antecipar ao risco mais sensível para varejistas em processos de reestruturação, a perda de confiança dos fornecedores, que pode afetar condições comerciais e até o abastecimento das lojas.

A informação foi revelada pelo Valor, que teve acesso a uma carta enviada aos fabricantes na semana passada e assinada pelo CEO, Alexandre Santoro, na qual a empresa busca esclarecer o alcance das conversas em andamento sobre seus passivos e afastar qualquer temor de impacto sobre os pagamentos à indústria.

Carta busca conter efeito cascata na cadeia de suprimentos

O ponto central da iniciativa é impedir que a indústria adote uma postura mais conservadora diante do noticiário, encurtando prazos, restringindo limites e piorando a dinâmica comercial com a rede. Em situações de reestruturação, esse movimento costuma ocorrer por precaução, especialmente quando fornecedores passam a temer atrasos e, para se proteger, mudam unilateralmente regras de pagamento.

Na carta obtida pelo Valor, o GPA afirma que as negociações em curso dizem respeito “exclusivamente ao reperfilamento de parte da dívida financeira”, conduzidas com instituições financeiras e credores bancários e ligadas a vencimentos em 2026. A mensagem tenta separar, de forma explícita, a renegociação com bancos e investidores das relações operacionais com fabricantes e distribuidores.

A empresa enfatiza que não há qualquer iniciativa envolvendo fornecedores nesse processo e registra, de maneira direta, que as obrigações seguem sendo cumpridas. Em um dos trechos, o texto é taxativo ao afirmar: “Não há qualquer iniciativa envolvendo fornecedores operacionais nesse processo”. Em seguida, sustenta que as relações comerciais seguem mantidas, com o cumprimento das obrigações, “não havendo qualquer débito ou atraso junto aos nossos fornecedores”.

Por que fornecedores são o “termômetro” mais sensível em reestruturações

Em varejo alimentar, a confiança da indústria é um ativo tão estratégico quanto as vendas. Quando uma empresa passa a ser percebida como risco de crédito, fornecedores tendem a reagir encurtando prazos, exigindo pagamentos mais rápidos e limitando condições comerciais que antes eram mais elásticas.

Esse ajuste, quando acontece, não fica restrito a um fornecedor. Ele costuma se espalhar pela cadeia, num efeito cascata, porque um movimento de proteção de um fabricante sinaliza risco para os demais. O resultado é um aperto generalizado nas condições e, na prática, a operação passa a consumir mais caixa, justamente no momento em que a companhia busca estabilizar o ciclo financeiro.

Esse ciclo é decisivo no varejo porque define quanto capital de giro fica preso na operação. Ele é calculado pela soma do prazo médio de estoque com o prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo médio de pagamento das compras. Em outras palavras, quando o prazo de pagamento encurta, a empresa precisa financiar mais rapidamente mercadorias e despesas para manter a prateleira cheia.

Prazos de pagamento subiram no fim do ano e aliviaram capital de giro

Segundo informações mencionadas no material do Valor, o GPA informou em teleconferência na semana passada que a situação das entregas está normalizada. O tema é particularmente relevante porque oscilações no abastecimento são, muitas vezes, o primeiro sinal visível de um estresse financeiro que se transfere para a operação.

No quarto trimestre, a rede registrou aumento de cinco dias no prazo médio de pagamento de fornecedores em relação ao mesmo período do ano anterior, atribuído a melhores negociações comerciais com a indústria. Esse movimento ajuda a aliviar a pressão de capital de giro no curto prazo, ao “empurrar” o desembolso para mais adiante.

Os números citados indicam que o prazo médio subiu de 64 dias um ano antes para 69 dias entre outubro e dezembro. O texto também menciona que o indicador havia alcançado 64 dias no terceiro trimestre, sugerindo um avanço relevante no fim do ano, período em que o varejo costuma intensificar volumes e promoções e, portanto, precisa de maior fôlego de caixa.

Renegociação envolve R$ 1,7 bilhão e inclui debêntures com vencimento próximo

A carta aos fornecedores ocorre enquanto o GPA renegocia o alongamento de prazos de dívidas que somam R$ 1,7 bilhão. Desse total, R$ 1,4 bilhão corresponde a debêntures com vencimento em maio e julho, e o restante está relacionado a empréstimos e financiamentos com bancos.

O foco, portanto, está no cronograma de vencimentos e na reorganização do perfil da dívida, tema que costuma despertar atenção do mercado, sobretudo quando envolve instrumentos como debêntures, mais expostos a leitura de risco e à volatilidade de preços.

No mercado acionário, a reação foi intensa no pregão citado pela reportagem. As ações do GPA caíam 15% por volta das 16h, reforçando o grau de sensibilidade de investidores ao noticiário envolvendo negociações com credores e os impactos potenciais sobre a operação.

Mensagem de Alexandre Santoro tenta separar “dívida financeira” de “operação”

Ao escolher falar diretamente com fabricantes, o GPA busca preservar uma fronteira clara entre a renegociação com credores financeiros e a rotina de compras, entregas e pagamentos com a indústria. Essa separação é vital para conter ruídos que, no varejo, podem virar problema operacional em questão de dias, com reflexos em disponibilidade de produtos e competitividade de preços.

O conteúdo da carta, ao insistir que o processo é “estruturado e dentro da normalidade”, também mira um objetivo adicional, reduzir a percepção de risco entre parceiros estratégicos e evitar que a empresa precise recomprar confiança oferecendo condições mais duras para si mesma, como pagamentos antecipados ou prazos reduzidos.

Em síntese, a comunicação é uma tentativa de estabilizar expectativas num momento em que a dinâmica financeira do GPA está sob escrutínio. Ao afirmar literalmente que “não havendo qualquer débito ou atraso junto aos nossos fornecedores”, o grupo busca neutralizar o gatilho mais perigoso de reestruturações no varejo, a desconfiança que encarece o capital de giro e ameaça a normalidade do abastecimento.

O que observar daqui para frente

A eficácia da estratégia dependerá de dois fatores. O primeiro é a capacidade de a empresa concluir o reperfilamento dentro de um cronograma que reduza a incerteza sobre vencimentos e custos de dívida. O segundo é a manutenção, na prática, do fluxo regular de entregas e pagamentos, ponto que costuma ser decisivo para manter a indústria alinhada e evitar endurecimento de condições comerciais.

Com a renegociação de R$ 1,7 bilhão no radar e debêntures com vencimento próximo, a tendência é que a pressão por transparência aumente, tanto junto ao mercado quanto junto à cadeia de fornecedores. Nesse ambiente, a carta assinada por Alexandre Santoro funciona como um recado de curto prazo, preservação do relacionamento com a indústria e blindagem do abastecimento, enquanto a empresa tenta reorganizar a parte financeira sem contaminar a operação.