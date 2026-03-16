Petrobras adquire participação da Petronas no campo de Tartaruga Verde, excluindo a Brava Energia

247 - A Petrobras informou nesta segunda-feira (16) que decidiu exercer seu direito de preferência para adquirir a participação de 50% da Petronas Petróleo Brasil Ltda. nos campos de Tartaruga Verde e Espadarte – Módulo III, localizados na Bacia de Campos. Com a conclusão da operação, a companhia voltará a deter 100% de participação nos dois ativos, mantendo-se também como operadora das áreas.

Em janeiro, a Brava Energia (BRAV3) havia firmado acordo para comprar os 50% de participação da Petronas nesses campos por US$ 450 milhões. Como a Petrobras já operava os ativos e possuía a outra metade das participações, a empresa detinha direito de preferência na aquisição. O prazo para exercer essa prerrogativa vencia nesta semana, o que levou a estatal a formalizar a decisão de assumir integralmente os ativos.

A transação está avaliada em US$ 450 milhões e será realizada em etapas. O acordo prevê US$ 50 milhões no momento da assinatura do contrato, US$ 350 milhões no fechamento da operação, além de duas parcelas adicionais de US$ 25 milhões cada, que serão pagas 12 e 24 meses após a conclusão do negócio.

Os valores finais ainda poderão sofrer ajustes relacionados à data efetiva da transação, estabelecida em 1º de julho de 2025, além de eventuais compensações ligadas aos resultados econômicos obtidos pelos ativos desde então.

Segundo a Petrobras, a aquisição apresenta condições econômico-financeiras consideradas atrativas e amplia a flexibilidade na gestão do portfólio da companhia no segmento de exploração e produção. A iniciativa também está alinhada ao plano estratégico da empresa, que prioriza investimentos em óleo e gás, com foco em disciplina na alocação de capital, resiliência econômica e ambiental e mitigação de riscos.

A conclusão da operação ainda depende do cumprimento de condições previstas no contrato de compra e venda, incluindo a aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Os campos de Tartaruga Verde e Espadarte – Módulo III estão situados na porção sul da Bacia de Campos, em lâminas d’água que variam aproximadamente entre 700 e 1.620 metros de profundidade. A produção é realizada por meio do FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes, unidade flutuante responsável pelo processamento do petróleo extraído nas áreas.

Atualmente, os dois ativos registram produção combinada de cerca de 55 mil barris de petróleo por dia, consolidando-se como importantes polos de produção offshore sob operação da Petrobras.