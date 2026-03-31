Petrobras antecipa descomissionamento de plataformas e amplia plano ambiental

247 - A Petrobras planeja antecipar o descomissionamento de plataformas de petróleo no Brasil, com a retirada de unidades antes dos prazos originalmente previstos. A estratégia inclui a destinação sustentável de mais de 500 poços e deve ser consolidada no próximo Plano de Negócios da companhia, com ênfase em segurança operacional e integridade ambiental.

A iniciativa envolve, por exemplo, a FPSO Cidade de Santos, cujo descomissionamento estava programado para 2027, mas poderá ser iniciado ainda em 2026. Segundo o gerente executivo de Águas Ultraprofundas da estatal, Carlos Castilho, a antecipação integra um movimento mais amplo de reorganização dos ativos maduros da empresa. “A ideia da Petrobras é antecipar. No próximo Plano de Negócios, vamos antecipar a saída de plataformas por questões de segurança e integridade ambiental”, afirmou.

O planejamento da companhia prevê uma intensificação desse processo a partir de 2031, quando devem ser retiradas 50 plataformas, sendo 43 estruturas fixas. O descomissionamento já está em curso, com consultas em andamento junto a empresas interessadas na execução dos serviços. “O descomissionamento já começou, as empresas estão sendo consultadas e a destinação será para quem tiver melhor estrutura”, acrescentou Castilho.

Em Sergipe, a Petrobras realiza a desmobilização de plataformas desde 2021. A previsão é que, a partir de 2031, cinco unidades sejam retiradas de um total de 26 existentes no estado. A destinação dessas estruturas dependerá da capacidade logística local, especialmente do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB). “Se o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) estiver preparado, vai acontecer no próprio estado”, explicou o executivo.

O terminal, localizado em Barra dos Coqueiros (SE) e operado por um consórcio entre Petrobras e VLI, é considerado estratégico para a economia regional, embora enfrente desafios estruturais que podem limitar seu uso pleno no processo de descomissionamento.

No Plano de Negócios 2026-2030, a Petrobras prevê investimentos de US$ 9,7 bilhões destinados à retirada de equipamentos e ao abandono de poços, reforçando a estratégia de transição responsável e gestão de ativos no setor de petróleo e gás.