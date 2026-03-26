Petrobras descobre novo petróleo no pré-sal da Bacia de Campos em Marlim Sul

247 - A Petrobras identificou a presença de petróleo na camada do pré-sal do campo de Marlim Sul, localizado na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. A descoberta envolve óleo de alta qualidade e surge em um momento estratégico para a companhia, que busca compensar o declínio natural de produção em áreas maduras por meio de novas frentes exploratórias.

O poço 3-BRSA-1397-RJS, responsável pela descoberta, está situado a cerca de 113 quilômetros da costa de Campos dos Goytacazes (RJ), em profundidade de 1.178 metros. A confirmação da presença de hidrocarbonetos ocorreu por meio de perfis elétricos, indícios de gás e coleta de amostras de fluidos.

Os materiais recolhidos serão submetidos a análises laboratoriais, etapa fundamental para determinar as características do reservatório e as propriedades dos fluidos encontrados. Esses estudos permitirão avaliar a viabilidade econômica da área, que ainda se encontra em fase inicial de exploração. Até o momento, não há estimativas divulgadas sobre volumes recuperáveis.

A descoberta reforça a estratégia da Petrobras de investir em novas acumulações, especialmente em regiões já consolidadas como a Bacia de Campos. Após décadas de intensa produção, a região enfrenta declínio natural, o que tem levado a companhia a intensificar a busca por novas reservas, sobretudo em camadas mais profundas do pré-sal.

O campo de Marlim Sul, descoberto em 1987, é integralmente operado pela estatal, o que pode facilitar eventuais decisões futuras de desenvolvimento, caso a viabilidade comercial seja confirmada. A infraestrutura existente também pode contribuir para otimizar custos e acelerar possíveis etapas de produção.

O novo achado evidencia o potencial ainda existente em bacias maduras e destaca o papel da tecnologia e do conhecimento geológico acumulado na ampliação das reservas. A continuidade das atividades exploratórias é vista como elemento central para sustentar a produção e fortalecer o portfólio offshore da Petrobras diante dos desafios da indústria energética.