Petrobras analisa recompra da refinaria de Mataripe, privatizada no governo Bolsonaro

247 - A Petrobras informou que analisa a possível compra da refinaria de Mataripe como parte de oportunidades de investimento em avaliação contínua. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25), em comunicado ao mercado. Segundo a agência Reuters, a manifestação da estatal ocorreu após declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, na semana anterior, indicou a possibilidade de a empresa readquirir o ativo, vendido durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), localizado na Bahia.

Atualmente, a refinaria pertence à Acelen, empresa controlada pelo fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a Petrobras, a análise sobre eventual negócio já havia sido mencionada anteriormente, no contexto de estudos envolvendo parceria com o Mubadala na área de downstream, que compreende etapas finais do processo produtivo.

Esses estudos incluem a possibilidade de aquisição de participação acionária na refinaria de Mataripe, além de envolvimento em projetos de biorrefino. Em nota, a estatal afirmou: “Não há informações relevantes adicionais a serem divulgadas”.