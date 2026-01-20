Petrobras começará a receber novos navios até junho, diz Magda Chambriard

247 - A Petrobras deve começar a receber, até junho deste ano, parte das encomendas destinadas à ampliação de sua frota, interrompidas no Brasil havia cerca de dez anos. O anúncio foi feito pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante evento no estaleiro da Ecovix, no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e trabalhadores do setor naval.

As informações foram divulgadas originalmente pela Broadcast, serviço de notícias em tempo real do mercado financeiro. Segundo Magda, a Petrobras já contratou 48 embarcações dentro do chamado Programa Mar Aberto e estuda a abertura de novas licitações para ampliar ainda mais esse volume.

De acordo com a executiva, o primeiro navio será entregue ainda no primeiro semestre, dando início a uma sequência de entregas previstas no programa. “O primeiro navio vai ser entregue já no primeiro semestre deste ano, e a seguir dele virão todos os outros. O porte dessa demanda que mereceu de nós o nome de Programa Mar Aberto é de tal grandiosidade que nos espanta muito pensar que mesmo com todo esse potencial a Petrobras ficou 10 anos sem encomendar um único navio no Brasil”, afirmou.

Além das encomendas realizadas junto ao estaleiro Ecovix, que incluem gaseiros e navios do tipo Handy, a Petrobras também contratou embarcações em estaleiros localizados no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Segundo Magda, novas contratações devem alcançar ainda unidades na Bahia e no Amazonas. “O Amazonas foi a novidade que nós estamos apresentando aqui hoje. Eu queria que o presidente Lula tivesse ficado curioso quando eu falei do Amazonas, mas o Bacci se antecipou”, disse, em tom descontraído, durante o discurso.

A presidente da estatal informou ainda que estão em estudo mais nove embarcações para futuras licitações, além da contratação de seis a oito novas plataformas de petróleo. Para ela, a retomada da indústria naval tem impacto direto na geração de empregos. Segundo seus dados, o setor passou de 18 mil trabalhadores em 2022 para cerca de 50 mil postos de trabalho no fim do ano passado, após a reativação das encomendas pelo governo federal.

No encerramento de sua fala, Magda também anunciou avanços na área de refino. Ela afirmou que, até o segundo semestre deste ano, a Petrobras deve entregar a primeira biorrefinaria do país, após investimentos de R$ 6 bilhões na Refinaria Riograndense, localizada no mesmo município gaúcho. “Se a gente pegar todas as refinarias do mundo e elencar as nossas refinarias com os nossos investimentos em ampliação e manutenção que vêm sendo feitos, nós estamos no topo de tecnologia e de eficiência em termos de todas as refinarias do mundo”, declarou.