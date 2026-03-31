Petrobras prevê concluir perfuração do campo Morpho na Margem Equatorial até maio

247 - A Petrobras projeta finalizar entre abril e maio a perfuração do campo de Morpho, localizado na Margem Equatorial brasileira. A estimativa foi apresentada nesta terça-feira (31) pela diretora de Exploração e Produção da companhia, Sylvia dos Anjos, ao detalhar o andamento das atividades em um dos poços mais profundos já perfurados pela estatal.

De acordo com a executiva, o reservatório apresenta elevado grau de complexidade técnica devido à profundidade. “O reservatório está a praticamente a sete mil metros de profundidade, é muita coisa. Esse é o quinto poço mais profundo que nós temos. Estamos perfurando e esperamos chegar entre abril e maio”, afirmou.

O cronograma inicial previa a conclusão da perfuração ainda em abril. No entanto, as operações foram interrompidas no sábado (4 de janeiro) após o registro de vazamento de fluido de perfuração, o que provocou um atraso estimado em cerca de um mês e meio.

O campo de Morpho integra a estratégia de expansão exploratória da Petrobras na Margem Equatorial, considerada uma nova fronteira energética do país. A região concentra expectativas relevantes devido ao seu potencial geológico, ao mesmo tempo em que impõe desafios operacionais associados à exploração em águas profundas e à complexidade dos reservatórios.