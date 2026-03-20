Petrobras vai reabrir usina de biodiesel em Quixadá e ampliar produção sustentável, diz presidente

247 - A Petrobras anunciou a reabertura da usina de produção de biodiesel localizada em Quixadá, em Minas Gerais, que estava com as atividades interrompidas desde 2016. A unidade, inaugurada em agosto de 2008, encontra-se em estado de hibernação e será reintegrada às operações da companhia.

A decisão foi confirmada pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante cerimônia que marcou a retomada de investimentos na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG). A iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à ampliação da produção de combustíveis com menor impacto ambiental.

Durante o evento, Chambriard destacou que a Regap já opera com diesel coprocessado, que incorpora biodiesel em sua composição ainda na fase de produção. Atualmente, são utilizados os padrões R5 e R10, com adição de 5% e 10% de biodiesel, respectivamente.

Segundo a executiva, esse modelo permite ganhos relevantes na redução de emissões. “O diesel coprocessado pode permitir redução de emissões da ordem de 87%”, afirmou.

A refinaria mineira também passou a operar com energia solar, tornando-se a primeira unidade da Petrobras a adotar esse tipo de fonte energética em suas atividades. A medida faz parte de um plano mais amplo de modernização e eficiência operacional.

Para a próxima etapa, a presidente da companhia indicou avanços adicionais. “Na segunda etapa, a Regap será autossuficiente em energia e ‘muito conservadora’ em [uso de] água”, declarou.

A reativação da usina de Quixadá e os investimentos na Regap sinalizam o reforço da Petrobras em projetos voltados à transição energética, com foco na redução de emissões e no aumento da participação de fontes renováveis em sua matriz produtiva.