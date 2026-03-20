Petrobras vai blindar mercado brasileiro do “nervosismo internacional”, diz Magda Chambriard

247 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta sexta-feira (20) que a estatal está adotando medidas para proteger o mercado brasileiro das oscilações internacionais nos preços do petróleo. A declaração foi feita durante evento na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o discurso oficial da dirigente da companhia no evento, a estratégia da Petrobras busca reduzir os impactos externos sobre os consumidores brasileiros. Chambriard destacou que a política de preços da estatal segue o chamado "abrasileiramento" defendido por Lula, com foco na estabilidade do mercado interno.

Durante sua fala, a presidente da Petrobras mencionou o cenário geopolítico global e ressaltou a importância da estrutura de refino nacional. "Com essa questão da guerra Estados Unidos-Israel-Irã, estamos todo dia lembrando quanto vale o parque de refino da Petrobras na mão de uma empresa estatal", afirmou.

Ela também destacou o apoio do governo federal e de integrantes da equipe ministerial à atuação da estatal. "Presidente Lula é um incentivador, em todos os tempos, da nossa empresa, do sucesso da nossa empresa, torce pela grandiosidade da nossa empresa e, principalmente, pelo retorno dessa empresa para o povo brasileiro", disse. Chambriard acrescentou ainda que "o ministro Alexandre Silveira é um apoiador de tudo isso que estamos fazendo por aqui".

No campo financeiro, a executiva ressaltou o desempenho recente da companhia. "Nosso lucro em 2025, apesar da queda brusca do preço do petróleo, foi 200% maior do que o lucro de 2024. Isso mostra o trabalho que todos nós estamos entregando para a sociedade brasileira", declarou.

Ao abordar a política de preços dos combustíveis, Chambriard enfatizou que a Petrobras atua para amortecer as variações externas. "Nossa estratégia de preços, quando o presidente Lula fala de 'abrasileiramento' de preços dos combustíveis, ela é absolutamente real e está funcionando, para baixo e para cima", afirmou. Ela explicou que a premissa central é "evitar o repasse do nervosismo internacional e da volatilidade do preço internacional para o mercado brasileiro".

A presidente detalhou ainda como a estatal ajusta os preços. "Quando podemos, baixamos o preço do combustível. Quando a gente precisa, a gente aumenta. Mas a sociedade pode ficar tranquila. O nervosismo do exterior não estará presente no mercado brasileiro", disse.

O evento em Betim marcou a visita do presidente da República à Regap e o anúncio de novos investimentos da Petrobras em Minas Gerais. A estatal prevê aplicar R$ 9 bilhões no estado, com potencial de geração de 36 mil empregos. Dentro do Plano de Negócios 2026-2030, estão previstos R$ 3,8 bilhões em investimentos na refinaria, com estimativa de criação de cerca de 8 mil postos de trabalho.